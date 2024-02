V rámci 45. kola Chance ligy hostili prostějovští Jestřábi jihlavskou Duklu, která zrovna nezažívá nejlepší období a měla za sebou nezáviděníhodnou šňůru tří porážek v řadě. A roli favorita zvládli. Utkání nabídlo sice jen dva góly, oba puky však lovil ze své sítě hostující gólman Maláč.

Jestřábi Prostějov - Berani Zlín: Radost po vyrovnání Jestřábů na 1:1 | Video: Deník/David Kubatík

První třetina sice přinesla šance na obou stranách s větší herní aktivitou Hanáků, avšak nepřinesla gól. Nejblíže k němu byl šestnáct sekund před sirénou při vlastním oslabení hostující Štefančík. Byl ale faulován, na trestnou lavici zamířil Hanousek a chvíli po něm i Kubeš. Jestřábi tak druhou část začínali ve třech proti čtyřem.

„Utkání od začátku nešlo úplně našim směrem, soupeř byl v prvních deseti minutách rychlejší a aktivnější. My jsme zjistili, že budeme muset to utkání více odpracovat, že si to neodehrajeme jen talentem nebo čistým hokejem a od desáté minuty první třetiny jsme se více začali dostávat do forčeku, do soubojů a klíčové pro vývoj utkání bylo to, že jsme zvládli klíčové souboje speciálních týmů," započal své hodnocení asisten prostějovského trenéra Janečka Lukáš Majer.

Toto oslabení a následně i to dvojnásobné ovšem přečkali a brzy šli do vedení. Tři sekundy po konci jejich vlastní přesilovky totiž dokonalým způsobem tečoval Hanouskovu ránu Jan Veselý. Za vojáky pak mohl vyrovnat Pořízek, nedovolil mu to ale Pavelka. Do kabin tak odcházeli spokojeněji Prostějovští.

A ti mohli být už po necelých pěti minutách třetí periody ještě spokojenější, když po chybě v jihlavské obraně zvýšil na 2:0 David Ostřížek. V závěru to pak ještě borci z Vysočiny zkusili v šesti, což jim ale nestačilo.

„I když jsme dali gól krátce po vypršení trestu, tak ta přesilovka a ubráněná oslabení byly pro zápas klíčovými faktory a zlomovými momenty. Soupeř výborně bruslil, měl výborný pohyb, na druhou stranu my jsme na to odpověděli týmovým a bojovným výkonem a ukázali jsme sílu všech čtyř formací, které výborným výkonem doplnil Jarda Pavelka," uzavřel Lukáš Majer.

Jestřábi si tak po výhře připsali do tabulky důležité tři body, které jim zajistily stále bezpečný náskok před čtvrtou Třebíčí. Po reprepauze se v pondělí 12. února představí na ledě frýdeckomísteckých rysů.

V dalším domácím zápase se Jestřábi utkají s týmem ZnojmaZdroj: Deník/VLP Externista

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dukla Jihlava 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. J. Veselý (Hanousek, Z. Doležal), 45. Ostřížek. Rozhodčí: Svoboda, Cabák - Vašíček, Peluha. Vyloučení: 3:3, navíc Krejčí (PRO) a Strejček (JIH) oba 5 minut. Bez využití.

Prostějov: Pavelka – Krejčí, Hanousek, Drtil, Forman, Poledna, Kubeš – Jiránek, Jáchym, Doležal – Illéš, Vlach, Veselý – Hašek, Ostřížek, Burian – Fronk, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Jihlava: Maláč – Bilčík, Strejček, Dundáček, Ozols, Chvátal, Koštoval – Čachotský, Toman, Cachnín – Harkabus, Havránek, Jelínek – Rauš, Menšík, Jungwirth – Štefančík, Pořízek, Brož – Kočí. Trenér: Viktor Ujčík.