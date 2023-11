/FOTO + VIDEO/ Prostějovští Jestřábi nešli do zápasu devatenáctého kola Chance ligy s jihlavskou Duklou zrovna v nejlepším rozpoložení. V předchozích pěti zápasech totiž získali pouhé dva body za jednu výhru v prodloužení. A i když si proti vojákům připsali až neuvěřitelné tři tresty za špatné střídání, dokázali nakonec díky brance Formana, dvěma přesným zásahům Doležala a spoustě dobrých zákroků Štipčáka vyválčit veledůležité tři body za výhru 3:1.

Prostějovští Jestřábi oslavili vítězství nad Jihlavou společně s přítomnými dětmi | Video: Deník/David Kubatík

„Klukům patří můj velký dík. Nebyli jsme v dobré situaci a i když se ten zápas nemusel lidem moc líbit, je to z naší strany velmi důležité vítězství," říkal po zápase prostějovský trenér Martin Štrba, kterému očividně spadl velký kámen ze srdce.

Hned od začátku bylo na prostějovském zimáku živo. Nejdříve si hosté zahráli přesilovku po vyloučení Veselého, hned nato se nehrálo poté, co jednoho z diváků trefil odražený puk do obličeje a o chvíli později přišla další dukelská přesilovka. To podstatné, tedy góly, však v úvodních dvaceti minutách i přes pár zajímavých šancí na obou stranách nepřišlo.

I ve druhé periodě to dlouho vypadalo, že se nakonec hráči budou odebírat do kabin za stavu 0:0. Chvíli měli mírnou převahu hosté, potom zase domácí, ale nejednalo se nikdy o nic přesvědčivého, co by vyloženě volalo po brankovém úspěchu. Nakonec se ale fanoušci na stadionu dočkali a ještě navíc byla většina z nich potěšená. Minutu a tři čtvrtě před zazněním druhé sirény totiž dostal pěknou přihrávku od Haška Lukáš Forman, poslal puk přesně mezi Beranovy betony a připsal si tak svou vůbec první branku v této sezoně. Prostějovští tak začali třetí část s lehkým náskokem.

Třetí třetina se stala zajímavou mimo jiné i tím, že si v ní Jestřábi připsali svůj druhý a třetí trest za špatné střídání v tomto zápase. „V tu chvíli jsem byl tak na…ej, že kdybych měl něco po ruce, tak bych to asi rozmlátil. To se prostě stávat nesmí a pramení to ze špatné komunikace. Nesmí se to už nikdy opakovat," okomentoval tuto nevšední situaci Štrba.

Jinak se ale vylučovalo více než dost, celková bilance totiž byla 10:10. A jedna z početních výhod se dočkala i využití. V 54. minutě poslal Račuk přihrávku k levému kruhu, odkud pohotově a hlavně přesně zamířil Zdeněk Doležal. Hosté ale zápas ještě zdramatizovali, když se minutu a tři čtvrtě před koncem prosadil Tomáš Havránek. Stopku pochybám však za pouhou minutu a čtvrt vystavil znovu Zdeněk Doležal, který ujel obráncům a zamířil do prázdné branky.

„Hodně nás dnes podržel i Mára Štipčák v bráně. Velice děkujeme i lidem, kteří přišli, vytvořili parádní kotel a stali se naším šestým hráčem," pochvaloval si prostějovský lodivod.

Hanáci tak díky prvním třem bodům pěti zápasech v tabulce poskočili na šesté místo a v případě úspěchu v pondělní dohrávce prvního kola s pardubickým béčkem se budou moci před reprepauzou dostat až na místo třetí. „Věřím, že v pondělí toto vítězství potvrdíme a dostaneme se do pater, ve kterých chceme být," uzavřel Martin Štrba.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dukla Jihlava 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 39. Forman (Hašek, Krejčí), 54. Doležal (Račuk), 60. Doležal (Pitule) – 59. Havránek (Jungwirth, Ozols). Rozhodčí: Obadal, Skopal - Vašíček, Kráľ. Vyloučení: 10:10. Využití: 1:0.Diváci: 1100.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Kloz, Drtil, Krejčí, Forman – Fronk, Hašek, Burian – Veselý, Račuk, Illéš – Ostřížek, Pitule, Doležal – Slanina, Venkrbec, Jiránek – Maruna. Trenér: Martin Štrba.

Jihlava: Beran – Bilčík, Strejček, Dundáček, Ozols, Kachyňa, Kolář, Kočí – Čachotský, Bartoš, Cachnín – Jungwirth, Havránek, Štefančík – Jelínek, Menšík, Brož – Berger, Pořízek, Krajč. Trenér: Viktor Ujčík.