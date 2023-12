Poslední předvánoční zápas prostějovští Jestřábi zvládli. V rámci 31. kola Chance ligy hostili na svém ledě silný Zlín a v první třetině si na své konto připsali málo vídaných pět vyloučení. I přesto ale inkasovali jen jednou a v dalším průběhu hry dokázali zásluhou Jana Veselého srovnat. Druhý bod jim pak na hromadu přihodil v sedmé sérii nájezdů Jakub Illéš.

Jestřábi Prostějov - Berani Zlín: výhra Prostějova po nájezdech | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že si diváci dnes přišli na své. I když nepadaly góly, tak viděli parádní, oboustranně zodpovědný hokej plný emocí," říkal bezprostředně po konci zápasu i oslav na ledě prostějovský kouč Martin Janeček.

První třetina by se dala označit také jako „Den otevřených dveří na prostějovské trestné lavici". Jestřábi totiž během úvodních dvaceti minut strávili rovnou polovinu času ve čtyřech. I tak se ale velice dlouhou dobu poměrně v klidu bránili a nepouštěli Berany do větších šancí. Jeden puk si ale nakonec přece jen cestu do jejich sítě našel. Po pouhých pěti sekundách využil jednu z přesilovek v patnácté minutě Jan Süss. Za stavu 0:1 se tak šlo vstříc první pauze.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Druhá třetina už byla, co se týče počtů hráčů na ledě, mnohem vyrovnanější. A vyrovnaná byla i hra obou celků, o čemž svědčil i stav branek. Na 1:1 totiž dokázal srovnat ve 28. minutě po rychlé kombinaci a krásné kličce Jan Veselý.Další branky už až do zaznění druhé sirény nepadly.

Třetí třetina už přítomným divákům žádný další gól, i přes několik zajímavých šancí na obou stranách, nenabídla, a tak se šlo do prodloužení. V tom Hanáci promrhali přesilovku čtyř proti třem po vyloučení Salonena a Berani pak také nevyužili početní převahu, která však trvala jen pouhých 27 sekund. Následovaly tak nervydrásající samostatné nájezdy, které rozhodl až v sedmé sérii Jakub Illéš a daroval tak svému celku druhý bonusový bod navíc.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Z naší strany bylo velice důležité, že jsme v první třetině přežili ten obrovský počet vyloučení, která pramenila z naší hlouposti. To možná rozhodlo o tom, že jsme dnes neprohráli. Při hře v pěti si pak myslím, že jsme byli lepší mužstvem, než soupeř. Soupeři ale také musím přiznat velký kredit. Přijel hrát hokej a bojovat o body. Rozhodla pak naše větší šikovnost v nájezdech," dodal ještě na závěr Martin Janeček.

Další zápas čeká aktuálně třetí tým prvoligové tabulky po vánočních svátcích. Ve středu 27. prosince se vydají do Pelhřimova, kde našla svůj dočasný azyl jihlavská Dukla.

LHK Jestřábi Prostějov - Berani Zlín 2:1sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Veselý (Jáchym, Jiránek), rozh. náj. Illéš – 15. Süss (Köhler, Gago). Rozhodčí: Šudoma, Micka - Kráľ, Peluha. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 1374.

Prostějov: Štipčák – Poledna, Hanousek, Pohl, Forman, Krejčí, Kubeš – Doležal, Hašek, Illéš – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Pitule, Račuk – Ostřížek, Venkrbec, Burian – Maruna. Trenér: Martin Janeček.

Zlín: Huf – Zbořil, Salonen, Suhrada, Warg, Novotný, Husa, Riedl – Šlahař, Kindl, Paukku – Lang, Süss, Keränen – Köhler, Gago, Sedláček – Novák, Werbik, Salmio. Trenér: Jan Srdínko.