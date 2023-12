Prostějovští Jestřábi se na nadcházející reprezentační přestávku a bezprostředně po ní příchozí derby na přerovském ledě chtěli navnadit třetí výhrou v řadě, které chtěli docílit doma proti trápícímu se Sokolovu. To se jim ale nepodařilo. Západočeši je totiž překvapili už od samotného začátku a zápas 29. kola Chance ligy naprosto ovládli poměrem 5:2.

„Musím smeknout před soupeřem, který přijel perfektně připraven a v první třetině nás vyloženě přehrál. I my jsme sice ve hře měli dobré věci, ale zaskočil nás sokolovský pohyb, kvůli kterému jsme začali couvat a vyklízet obranu," říkal po zápase prostějovský kouč Martin Janeček.

Ač hosté cestovali na zápas od rána přes téměř celou republiku, nešlo to na jejich výkonu vidět. Už na konci páté minuty otevře skóre Daniel Kružík a stejný hráč pak na začátku osmé zvýšil na 2:0, Jestřábi se pomalu začali z této studené sprchy sbírat a v sedmnácté minutě docílil snížení Jan Veselý. Už za minutu však vrátil Baníku dvoubrankový náskok Tomáš Vracovský a do kabin se šlo za stavu 1:3.

Potřebné kontaktní branky se Hanáci dočkal po změně stran poměrně brzy. Poté, co přežili oslabení ze samotného závěru úvodní periody, tečoval Krejčího ránu Zdeněk Doležal a Hamalčík byl bezradný. O d té doby měli Jestřábi více ze hry, větší šance si ale ve výsledku stejně vytvořili hosté. I po zaznění druhé sirény tak vedli Západočeši, ač už jen rozdílem jedné branky.

Domácí se pak ve třetí části snažili ze všech sil o vyrovnání, dobře organizovaní hosté jim to však nedovolili. A sami dokonce své vedení navýšili, když v 53. minutě dokonal střelou z levého kruhu svůj hattrick Daniel Kružík. V samotném závěru to pak Hanáci vyzkoušeli v šesti, ale to vedlo jen k pátému puku v jejich síti, který tam dostal Jaromír Kverka.

„Od druhé třetiny jsme sice byli lepší my, jenže jsme z toho nedokázali vytěžit dost. Pak měl v kabině výborné slovo kapitán, který připomněl, že tu svou energii musíme vložit do hry a ne do různých protestů proti rozhodčím. Soupeř ale nakonec došel ke třem bodům naprosto zaslouženě," pokračoval hanácký lodivod.

Jestřábi tak třetí výhru v řadě nepřidali a v tabulce zůstávají dál na čtvrtém místě s bodovým náskokem na Litoměřice. Po reprezentační pauze se pak mohou těšit na derby na ledě přerovských Zubrů.

„Některé věci musíme co nejrychleji hodit za hlavu, k čemuž by nám mělo posloužit dvoudenní volno. Potom chceme dobře potrénovat a znovu trochu posunout vpřed některé aspekty hry. Od víkendu se už budeme připravovat konkrétně na soupeře," uzavřel Martin Janeček.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Veselý (Fronk, Ostřížek), 23. Doležal (Krejčí, Račuk) – 5. Kružík (Přikryl), 8. Kružík (Přikryl), 18. Vracovský (Tureček, Kofroň), 53. Kružík (Bernovský), 59. Kverka (Kofroň, Tureček). Rozhodčí: Skopal, Mejzlík - Mikšík, Vašíček. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. Diváci: 501.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Forman, Pohl, Drtil, Krejčí, Kubeš, Poledna – Doležal, Hašek, Illéš – Veselý, Ostřížek, Fronk – Račuk, Pitule, Maruna – Slanina, Venkrbec, Jiránek. Trenér: Martin Janeček.

Sokolov: Hamalčík – M. Rohan, Tureček, Rulík, Weinhold, Mlčák, Klejna, Bulka – Vracovský, Kverka, Kofroň – Bernovský, Přikryl, Kružík – Adamec, Vrdlovec, Tomeček – Novotný, T. Rohan, Šlechta. Trenér: Tomáš Mariška.