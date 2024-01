Prostějovští Jestřábi jeli na zlínský led k zápasu 44. kola Chance ligy už s Tomáši Jáchymem a Jiránkem v sestavě a také s cílem alespoň trochu odčinit minulou prohru v hanáckém derby na vlastním ledě. A to se jim podařilo, byť jen částečně. Za stavu 1:1 šlo totiž utkání do nájezdů, ve kterých díky přesným pokusům Illéše a Veselého brali bod navíc.

Zlínští Berani proti Prostějovu. | Video: Deník/Radek Štohl

Úvodní oťukávání ukončil až na konci čtrnácté minuty Fin ve službách zlínských Beranů Mikko Salmio, který pohotově zareagoval na Novákovu přihrávku před prázdnou branku a nezaváhal. Do zaznění zvuku první sirény si pak ještě oba celky vyměnily po několika zajímavých šancích, další gól však už ale nepadl. Je ale třeba říci, že v úvodní třetině měli více ze hry domácí.

Jestřábi na začátku druhé části přežili zbytek oslabení a měli v plánu vrhnout se za vyrovnáním. Dvě velké šance si ale vytvořili Valaši, jmenovitě pak na Pavelkovi ztroskotali jak Novák, tak i Sedlák. A tak přišlo vyrovnání. Ve 33. minutě nestačil Huf na přesilovkovou bombu od modré z hole Zdeňka Doležala. Ve zbytku této dvacetiminutovky už pak k ničemu zajímavějšímu nedošlo.

Hokej? Bruslit neumím, překvapí Jan Kumstát. Jednou chce vyhrát Wimbledon

„Myslím si, že jsme měli dobrý začátek a měli nad soupeřem převahu. Od druhé třetiny jsem se pak znovu srovnali, nabrali na síle a do konce zápasu jsme čím dál víc měli lehce navrch, lépe nám to bruslilo a vyústily z toho ke konci šance, po kterých jsme mohli brát tři body," říkal po zápase prostějovský kouč Martin Janeček.

A k ničemu extra zajímavému pak nedošlo ani ve třetí třetině, která ještě navíc přítomným divákům nenabídla ani gól. Dvacet sekund před koncem mohli vítězství na stranu Hanáků strhnout Illéš s Haškem, neuspěli ale, a tak se šlo do prodloužení. To přineslo pár šancí na obou stranách, rozhodnout však musely nájezdy. V nich se trefili pouze prostějovští Illéš s Veselým, a tak druhý bonusový bod putoval ze Zlína autobusem do Prostějova.

„V prodloužení jsme byli víc na kotouči, v nájezdech pak šikovnější. Jarda Pavelka naprosto vrchovatě splatil důvěru, kterou do dnešního zápasu dostal, dnes byl opravdu velkým strůjcem toho vítězství a jeho výkonu patří obrovská poklona," uzavřel Martin Janeček.

I díky onomu bonusovému bodu si jeho svěřenci udrželi dvoubodový náskok na čtvrtou Třebíč. K příštímu kolu se postaví v sobotu doma proti jihlavské Dukle.

V dalším domácím zápase se Jestřábi utkají s týmem JihlavyZdroj: Deník/VLP Externista

Berani Zlín – LHK Jestřábi Prostějov 1:2sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Salmio (Novák) – 33. Doležal (Hanousek, Illéš), rozh. náj. Illéš. Rozhodčí: Skopal, Kostourek – Hanzlík, Bezděk. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 1633.

Zlín: Huf – Suhrada, Novotný, Warg, Čáp, Zbořil, Riedl – Köhler, Gago, Sedláček – Paukku, Holík, Lang – Salmio, Werbik, Novák – Sedlák, Kindl, Süss – Tomi. Trenér: Jan Srdínko.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Krejčí, Pohl, Forman, Poledna, Kubeš, Drtil – Doležal, Hašek, Illéš – Jiránek, Jáchym, Veselý – Fronk, Vlach, Ostřížek – Burian, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.