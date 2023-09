/AKTUALIZOVÁNO O VIDEO/ Silná bouřka, která se dnes večer prohnala skrz Moravu a Slezsko, měla jako tradičně negativní dopad na sport. A to nejen na fotbal, jehož zápasy zastavila spolehlivě, ale i na hokejový zápas mezi prostějovskými Jestřáby a béčkem pardubického Dynama. Stará střecha prostějovského zimního stadionu totiž nezadržela všechnu vodu a louže na ledě nepustily hráče do druhé třetiny. Od té se tak bude utkání dohrávat v náhradním termínu.

Oznámení divákům, že se utkání mezi Jestřáby Prostějov a Pardubicemi B nedohraje | Video: Deník/David Kubatík

„Je to pro nás samozřejmě komplikace. Termínová listina je nabitá a my v ní teď budeme muset hledat vhodný termín jak pro nás, tak i pro soupeře. Pravděpodobně se bude jednat o nějaké pondělí. Bude to nesmírně složité, věřím ale, že ten termín skutečně najdeme," říká sportovní manažer prostějovského klubu Ivo Peštuka a dodal: „Nedalo se prostě nic dělat. Ta voda stále stéká a bylo by to nebezpečí pro zdraví hráčů."

Po první třetině navíc mohli mít domácí hráči navrch. Žádný gól v ní sice nepadl, Hanáci ale ubránili celkových devět minut v oslabení, když šel na trestnou lavici nejdříve ve druhé minutě Illéš, v páté dostal pětiminutový trest za faul kolenem Račuk a v sedmnácté minutě si šel na dvě minuty odpočinout ještě Burian. Sami pak navíc mohli udeřit ve vlastní přesilovce, když by se jim do druhé třetiny přelila ještě minuta a půl početní převahy po vyloučení Voženílka.

Tento incident navíc nejspíš rozšíří debaty o potřebnosti druhé ledové plochy o nové téma, a tím je samotný technický stav prostějovského svatostánku.

Druhý zimák pro Prostějov? Město ho potřebuje, ví to i primátor

„Bude to muset řešit vedení domu dětí a mládeže, které má stadion pod správou. Bude to ale nesmírně těžké, protože ta střecha už je opravdu velmi stará. Navíc to byl dnes fakt extrém. Takováto bouře nebyla v Prostějově ani nevím jak dlouho," uzavřel Ivo Peštuka.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B 0:0 nedohráno (0:0, :, :)

Rozhodčí: Kubičík, Koziol – Kleprlík, Komínek. Vyloučení: 1:2, navíc Račuk (PRO) 5+DKU. Bez využití.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Forman, Drtil, Pěnčík, Kloz, Poledna – Burian, Ostřížek, Doležal – Fronk, Venkrbec, Jiránek – Illéš, Račuk, Veselý – Maruna, Hašek, Antoníček. Trenér: Martin Štrba.

Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Nedbal, Kaštánek, Bučko, Voženílek, Kubíček, Koudelka – Urban, Herčík, Žálčík – Hrníčko, Mikyska, Rouha – Kaplan, Kaut, Lichtag – Zeman, Pochobradský, Kalužík. Trenér: Richard Král.