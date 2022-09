„Je to už druhý domácí zápas, ve kterém jsme nedali ani gól. To je s naší ofenzivní silou opravdu alarmující. Navíc je špatné, že se nám po první třetině zranil Honza Slanina," říkal bezprostředně po zápase prostějovský trenér Aleš Totter.

První dvě třetiny divákům na tribunách zimního stadionu příliš hokejové radosti nepřinesly. Zápas se totiž odvíjel spíše v tempu veřejného bruslení a střeleckých příležitostí bylo také pomálu. Neprosadil se ani domácí David Routa z nařízeného trestného střílení. A tak se stalo to nejlogičtější, co se stát mohlo. Po čtyřiceti minutách byl stav stále bezbrankový.

„Byl to podprůměrný, až bych řekl plážový hokej produkovaný z obou stran, hlavně aby se nikdo nezranil. To je ale bohužel česká mentalita. Všude ve světě se jde v generálce na krev. To ale nezměníte. Jako trenér můžete dělat cokoli, ale ty hráče do toho nedostanete," krčil rameny kouč Jestřábů.

Jedna ze sítí se tak napnula až po necelých 45 minutách a postarali se o to hosté z Ostravy, konkrétně Radim Toman. Od té doby hra lehce ožila, o žádném drtivém tlaku na vyrovnání se ale mluvit nedalo.

V poslední minutě si domácí střídačka vzala oddechový čas a zkusila hru v pěti. To ale vedlo pouze k druhému puku v domácí svatyni, který tam dopravil střelou z úhlu Tomáš Šoustal. Jestřábi Prostějov tak v domácí generálce padli s Porubou 0:2.

„Chybí nám střelecká mentalita. Můžeme to nacvičovat a ukazovat na videu, ale je to tím, že hráči nemají jako první myšlenku střely. A pak to vyvrcholí tím, že když máme posledních 35 sekund přesilovky a poslední možnost na vyrovnání, tak si to tam posíláme po ledě a nevystřelíme. Je alarmující, že nás tady Dolejš nebo Klouček vychytají úplně v pohodě s nulou. Musíme se střelecky probrat," uzavřel Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba 2011 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 45. Toman (Střondala), 60. Šoustal (Střondala, Šlahař). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1.

Prostějov: Němeček – Valenta, Hamšík, Benda, Malák, Zajíc, Poledna – Jiránek, Jáchym, Jansa – Burian, Maruna, Routa – Novák, Vlach, Slanina – Machač, Venkrbec, Dubský. Trenér: Aleš Totter.

Poruba: Dolejš – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Voráček, Sedlák, Dluhoš – Šlahař, Vachovec, Šoustal – Gřeš, Karafiát, Vildumetz – Hrníčko, Berisha, Vehovský – Střondala, Toman, Christov. Trenér: Jiří Režnar.