Úvodní zápas čtvrtfinálové série Chance ligy mezi Prostějovem a Litoměřicemi byl poměrně dramatický. A také se protáhl. I přes zajímavé šance na obou stranách diváci v základní hrací době neviděli žádný gól. Nakonec se však přece jen dočkali a mohli si při něm i radostně zakřičet. V 69. minutě se totiž prosadil Jan Veselý a poslal Jestřáby do vedení v sérii.

Je dobojováno! Jestřábi se ujímají vedení v sérii | Video: Deník/David Kubatík

„V prvním zápase série je vždy větší tlak kladen na domácí tým, což se potvrdilo i dnes. Jinak se zde střetly dva ofenzivně laděné týmy, které však předvedly velice zodpovědné výkony. I rozhodčí to dnes pojali dost korektně,“ říkal po konci dlouhého zápasu prostějovský kouč Aleš Totter.

Po bouřlivém nástupu na led doprovázeným celotribunovým choreem domácího kotle se parádní podívaná přenesla i na led. Hráči si navzájem nic nedarovali a šancí na obou stranách bylo také poměrně hodně. Asi nejblíže skórování byl ale hostující Přemysl Svoboda, který ujel všem a zamířil do břevna. Na druhé straně pak ohrozili například Vlach či Illéš ve spolupráci s Polednou. Atraktivní hokej nakonec ale v úvodní dvacetiminutovce branku nepřinesl.

Gól pak diváci neviděli ani v dějství druhém. A to navzdory tomu, že měli domácí Jestřábi k dispozici hned pětiminutovou přesilovku po velice nevybíravém zákroku Ondřeje Procházky. Až na pár výjimek si ale nedokázali vytvořit větší šanci a v poslední páté minutě šli do čtyř také. Naopak v ní ještě sami mohli inkasovat po úniku Koláčka a zakončení Svobody. Pavelka ale exceloval. V posledních minutách se pak neujaly ani pokusy Ostřížka, Vlacha a Buriana.

Šedesát. Tolik minut čisté hry se diváci na prostějovském zimáku nedočkali vstřelené branky. Ne že by se snad hráči obou celků o to nesnažili, ale šance vyprodukované z obou stran prostě nepatřily k těm nejtutovějším. Přesto ale mohlo být rozhodnuto, navíc ve prospěch domácích. Pět minut a deset sekund před zazněním třetí sirény se do obrovské šance dostal Roman Vlach. Už si položil Krále a zakončil. Bohužel pro něj však trefil pouze levý beton bezmocného gólmana Severočechů. Z dorážky se pak neprosadil ani Veselý, jenž také ztroskotal na strážci litoměřické svatyně. V posledních minutách se na druhé straně neprosadili ani Koláček se Svobodou. Šlo se tedy do dvacetiminutového prodloužení.

„Myslím si, že soupeř více střílel, protože šel vždy zpříma na branku. My jsme ty situace kolikrát dost přehrávali,“ lehce si postěžoval šéf prostějovské střídačky.

Ve třetí minutě nastaveného času mohli rozhodnout hosté. Střela Svobody však zamířila mimo tři tyče a s dorážkami Válka a Koláčka si poradil Pavelka. A tak se hrálo dál. Až do času 68:28, kdy Roman Vlach naznačil střelu z levého kruhu, následně si objel obránce a poslal geniální přihrávku na druhou stranu, kde před odkrytou polovinou branky čekal Jan Veselý, který se nemýlil. Díky jeho gólu tak Jestřábi zvítězili 1:0 a stejným poměrem se také ujali vedení v sérii. Druhý zápas se na prostějovském zimáku odehraje už zítra znovu od 18 hodin.

„První bod je vždycky důležitý. Jsem rád, že jsme byli trpěliví a na svou šanci si počkali. Byli jsme za to i jaksepatří odměněni. Zítra je ale nový den, nový zápas a začne se znovu od nuly. To je ta krása play-off. Čekám, že se znovu bude jednat o dost vyrovnaný zápas,“ uzavřel Aleš Totter.

Zdroj: Deník/David Kubatík

LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice 1:0p (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 69. Veselý (Vlach). Rozhodčí: Wagner, Kostourek - Polák, Komínek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 1941.

Prostějov: Pavelka (12.–14. Němeček) – Poledna, Kubeš, Malák, Bartko, Staněk – Jiránek, Jáchym, Slanina – Burian, Ostřížek, Hašek – Jansa, Venkrbec, Jandus – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna, Pěnčík. Trenér: Aleš Totter.

Litoměřice: Král – Jebavý, Hampl, Kroupa, Výtisk, Šedivý, Holý, Černohorský – Procházka, Kuťák, Guman – Svoboda, Jícha, Válek – Ton, Koláček, Berka – Slavíček, Vitouch, Senčák. Trenér: Miroslav Přerost.