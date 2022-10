„Byl to velice vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že domácí hrají dobrý hokej a mají k tomu navíc i dobré výsledky," říkal po zápase kouč vítězných Zubrů Robert Svoboda.

Zápas se nesl, dle očekávání, již od prvních minut ve velmi bouřlivé atmosféře. Netrvalo dlouho, a stav 0:0 byl, k nevoli většiny osazenstva stadionu, minulostí. V šesté minutě se prosadil Antonín Pechanec a hosté vedli. Domácí pak nevyužili čtyřminutovou přesilovku a zdálo se, že už se jim před první sirénou vyrovnat nepodaří. Nakonec sen tak ale stalo. Pouhých 34 sekund před jejím zazněním se totiž trefil David Ostřížek a rozjásal halu.

Zdroj: Deník/David Kubatík

I druhá třetina přinesla rychlý gól. Ten už nyní ale padl do přerovské klece. Po objetí branky Ostřížkem a jeho následné milimetrové nabídce jen nastavil hůl Tomáš Jáchym a poslal Jestřáby do vedení. Hra v této dvacetiminutovce přinesla další zajímavé šance na obou stranách, včetně různých rozmíšek, na skóre 2:1 pro domácí se ale už nic nezměnilo.

Chceme postup, fyzicky se ještě cítím skvěle, říká vrahovický střelec Jan Dvořák

I v třetí třetině pokračoval důrazný hokej z obou stran, při kterém si hráči navzájem nic nedarovali. Jestřábi svůj jednogólový náskok drželi až do času 49:14, kdy dorážkou do odkryté branky vyrovnal Jakub Kubeš, který je v Přerově na střídavé starty z Komety Brno. V poslední minutě mohli domácí strhnout vedení znovu na svou stranu, ale Michal Postava v brance čaroval. Šlo se tedy do prodloužení, kde po necelé minutě a půl rozhodl o druhém gólu pro Zubry matouš Kratochvíl.

„Do zápasu jsme, i když jsme v podstatě z první větší střeli inkasovali, vstoupili poměrně dobře. Pak jsme ale dobře zareagovali a otočili to ve svůj prospěch. Je ale škoda, že jsme nezvýšili na 3:1. Kvůli zbytečné nedisciplinovanosti jsme ale inkasovali na 2:2 a v prodloužení inkasovali z první střely na naši bránu," zhodnotil zápas i domácí kouč Aleš Totter.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Byli jsme lepší, na tým jsem hrdý a velice mě mrzí, že jsme se fanouškům za dnešní podporu nemohli odvděčit třemi body," dodal.

Krajský přebor na VIDEU! Podívejte se na akce a góly 10. kola

Mnohem více důvodů ke spokojenosti tak měl kouč hostujících Zubrů. „Pro nás bylo povzbudivé, že jsme se dostali do vedení, protože to se nám v posledních zápasech příliš nedařilo. Gól do šatny ale všechno srovnal zpátky a gól ve druhé třetině nás lehce srazil," přiznal Robert Svoboda.

„Tak jsme si v kabině řekli, že budeme odvážnější a půjdeme do toho riskantněji. Pak jsme výborně sehráli přesilovku, díky Postymu (brankáři Postavovi) přežili infarktový závěr a bod navíc je super," uzavřel.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Oba celky po prvním vzájemném zápase mají na svém kontě devatenáct bodů. Přerované okupují třetí a Jestřábi páté místo. Nutno ovšem dodat, že Přerov má oproti svým rivalům dva zápasy k dobru.

LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov 2:3p (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Ostřížek (Hamšík, Jáchym), 23. Jáchym (Ostřížek, Burian) – 6. Pechanec (Březina, Jan Svoboda), 50. Kubeš (Pechanec, Březina), 62. Kratochvil (Svoboda, Černý). Rozhodčí: Jechoutek, Mejzlík – Kučera, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3112.

Prostějov: Němeček – Hamšík, Valenta, Benda, Malák, Pěnčík, Poledna, Zajíc – Ostřížek, Jáchym, Burian – Jiránek, Vlach, Jansa – Maruna, Venkrbec, Hašek – Routa. Trenér: Aleš Totter.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Kubeš, Chroboček, Ševčík, Krisl, Hanák – Doležal, Kratochvil, Jakub Svoboda – Jan Svoboda, Pechanec, Březina – Okál, Macuh, Goiš – Dobša, Ministr, Indrák. Trenér: Robert Svoboda.