/ANKETA/ Oslava historického úspěchu a soupeř věhlasného jména. Takový je náboj večerního utkání Chance ligy mezi prostějovskými Jestřáby a VHK Vsetín. V sázce je především získání sebevědomí před play off, které mají oba týmy jisté. Večerní program ale rozluští tajenku, s kým se Jestřábi i Valaši ve čtvrtfinále utkají.

Hokejová parta pod vedením Martina Janečka a Lukáše Majera ve středu stvrdila výhrou v Porubě historický úspěch prostějovského hokeje, v podobě třetího místa po základní části druhé nejvyšší soutěže.

V závěrečném utkání základní části Chance ligy, by se však Jestřábi chtěli naladit na play off vítězstvím. Skalp silného Vsetína by potěšil fanoušky a nalil potřebné sebevědomí do hlav hráčů před vyřazovací částí.

CHANCE LIGA, ČTVRTFINÁLE PLAY OFF: 1. zápas, sobota 9. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – soupeř neznámý 2. zápas, neděle 10. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – soupeř neznámý 3. zápas, středa 13. března, od 18 hodin

soupeř neznámý - LHK Jestřábi Prostějov případný 4. zápas, čtvrtek 14. března, od 18 hodin

soupeř neznámý - LHK Jestřábi Prostějov případný 5. zápas, sobota 16. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – soupeř neznámý

Termíny čtvrtfinále Chance ligy jsou dané. Co se rozhodne až večer, bude ale jméno soupeře, se kterým Jestřábi poměří síly. Ve hře je několik možností. Současnou variantou je Zlín, který aktuálně okupuje šestou příčku a hraje doma s Jihlavou. Ve hře je ale i rivalský Přerov, který nastoupí na ledě Třebíče. Na šesté pozici, by se mohla ale ocitnout i Třebíč nebo momentálně čtvrté Litoměřice.



Utkání 52. kola Chance ligy mezi LHK Jestřábi Prostějov a VHK Robe Vsetín začíná v 18 hodin na prostějovském zimním stadionu.