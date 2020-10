„Být ve vedení v produktivitě? Je za tím tvrdá práce a svědomitost,“ tvrdí jednadvacetiletý forvard.

Jak byste zhodnotil utkání s Kadaní?

Po zápase s Ústím jsme změnili taktiku, protože týmy jako Kadaň hrají s odstoupenou obranou. Změnily se také lajny, což mělo za následek to, že si to první třetinu ještě sedalo. Nepolevili jsme, hráli jsme celý zápas naši hru a jsem rád, že jsme to vydrželi až do konce zápasu.

Vaší zásluhou jste se prosadili jako první. Uklidnil vás první gól?

Asi ano. Je jedno, kdo ty branky dá. Jde o to, abychom hráli jako tým a někam dotáhli, udělali nějaký úspěch.

Jak důležité byla branka na 3:1 po snížení Kadaně?

Určitě nám to dodalo trochu klidu, ale hlavně jsme vydrželi hrát svoji hru a neopakovalo se to, co se stalo proti Benátkám.

Vstřelil jste dvě branky. Jak byste je popsal?

Při první se nám podařil signál z obranného pásma. Matěj Novák mi pěkně předložil a já jsem takovým dloubáčkem trefil šibenici. U druhého gólu tam dobře zapracoval Tomáš Jandus, který mě krásně našel na druhé straně. Měl jsem už jednoduchou práci trefit prázdnou branku, i když to nebylo úplně příjemné.

Do poslední části jste šli s čtyřbrankovým vedením. Měli jste v hlavách sobotní kolaps s Benátkami a ztrátu náskoku 5:2?

Vůbec jsme se o to nebavili. Snažili jsme se pořád hrát stejně a přidat ještě nějaké góly. Když to bylo o pět, šest branek, tak jsme si vyzkoušeli nějaké věci v přesilové hře a i tak obecně, protože jak jsem říkal – pozměnily se lajny, aby si to pořádně sedlo na další zápasy.

Dali jste sice osm branek, ale mohli jich být daleko více. I vy jste útočil na hattrick.

Ano, to je pravda. Jsem dřevák. Kauli (Tomáš Kaut, pozn. red.) mohl konečně prolomit tu svou smůlu. Výsledek 8:1 je ale nějaká úcta k soupeři. Chtěli jsme proměnit každou šanci, ale musíme to více pilovat na trénincích a také si něco nechat do dalších zápasů. Jinak kluci mi připomínali, že mám už dvě branky. Já si to vůbec nepřipouštím. Góly, které jsem dal, tak na těch pracovali kluci. Nevytvořil jsem je sám, že bych jel, objel pět hráčů.

V zápase jste naskočil v lajně s Novákem a Jandusem a byli jste u čtyřech branek. Poměrně vám to klapalo, souhlasíte?

My jsme takto dohrávali minulou sezonu. Pan Lubina nás tam dával v tomto složení často. Jsme podobní ročníkově, rozumíme si a doufám, že to bude takto dál pokračovat.

Kdybychom se vrátili k utkání v Ústí, proč se vám nepovedlo?

Těžko říct. Ústí čekalo na naše chyby. My jsme byli aktivnější, a dokonce jsme je i přestříleli, ale na to se samozřejmě nehraje. Myslím si, že jsme byli v tom zápase lepší, i když tam Ústečtí mají zkušené hráče. Hráli to chytře. Čekali na naše chyby, které poté dokázali využít.

Čím si vysvětlujete rozdíly mezi výsledky v domácích a venkovních zápasech?

Je to začátek. Musíme poděkovat fanouškům, kteří sice jezdí i ven, ale i doma nás perfektně podporují, což tady loni tolik nebylo. Musíme si to probrat v hlavách. Venku moc nedáváme góly z přesilových her, a to rozhoduje zápasy. Hlavně ale neproměňujeme šance, které máme. Úplně asi ale nejsem schopen říct, čím to je.

Stihli jste probrat v kabině, že od příštího týdně hrajete před prázdnými tribunami díky nařízení vlády?

Čekali jsme, co se bude dít. V kabině zatím nic nevíme, jestli kluby budou chtít bez fanoušků hrát. Pokud ano, fanoušci budou určitě chybět.

Jste ve vedení v produktivitě Chance ligy. Prozradíte, čím to, že se vám start sezony tak vydařil?

Asi se budu opakovat, ale je za tím tvrdá práce a svědomitost. Úplně nemyslím na nějaké body nebo góly ale na to, abychom fungovali jako tým a udělali úspěch v sezoně.

V sobotu hrajete se Sokolovem, kterému poměrně vyšel úvod sezony. Jak se na zápas budete připravovat?

Je to po dlouhé cestě, takže se budeme muset na to pořádně připravit. Nebudeme vůbec koukat na tabulku a předvedeme stejný výkon, jako s Kadaní. Koukneme na video, něco si tomu řekneme, taktiku probereme a uvidíme.

