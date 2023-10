Jelikož se zápas prvního kola Chance ligy mezi prostějovskými Jestřáby a béčkem pardubického Dynama nedohrál do konce, odehrály oba celky svůj první vzájemný mač až v rámci čtrnáctého kola na ledě chrudimského zimáku. A Hanáci na něj v dobrém vzpomínat nebudou. Ač díky Doležalově trefě po první třetině vedli, nakonec si z východu Čech po prohře 2:4 neodvážejí ani bod.

Prostějov - Pardubice B. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

Jestřábi v Chrudimi začali dobře. Po úvodním oťukávání je totiž poslal ve čtrnácté minutě do vedení Zdeněk Doležal, který si po rychlém kontru převzal kotouč od Slaniny, najel si na pravý kruh a střelou na vzdálenější tyč nedal Honzíkovi šanci. Dynamo si pak vytvořilo několik dobrých příležitostí při přesilovce, po zaznění první sirény bylo ale skóre 1:0 ve prospěch Hanáků.

Po pěti a půl minutách prostřední části šel na trestnou lavici prostějovský Slanina a Východočeši trestali. Střelu Mikysky z pravého kruhu dokázal tečovat zkušený matador Daniel Rákos a rázem bylo srovnáno. Hned nato Pardubice znovu podržel Honzík a o chvíli později Moravané nic nevymysleli při své první přesilovce. Následně si oba celky vyměnily po několika šancích a na začátku 38. minuty překvapil Štipčáka ránou z otočky Jakub Lichtag. Do kabin tak šli tentokrát spokojenější domácí borci.

Na začátku třetí periody sice rezerva Dynama nevyužila přesilovku, nemuselo ji to však mrzet dlouho. Ve 45. minutě totiž zvýšil na 3:1 svým druhým gólem v utkání Jakub Lichtag. Pouhou minutu na to neproměnil nařízené trestné střílení Tomáš Urban, ihned po buly však stejný hráč zamířil přesně. Hosté se pak s výsledkem snažili něco udělat, jejich střely však byly nepřipravené a Honzík na ně dobře viděl. Nakonec se jim ale přece jen podařilo dát ještě jeden gól poté, co v 58. minutě propálil Honzíka Tomáš Jiránek.

„Z toho, jak utkání dopadlo, jsme zklamaní. Po první třetině to vypadalo velmi dobře, hráli jsme tak, jak jsme chtěli a vedli jsme 1:0. Do druhé části jsme ale nastoupili velice laxně a nechali jsme si dát dva góly, takže jsme si k tomu museli říct něco v kabině. I přesto jsme ale v poslední třetině dostali po chybách další dva góly, nepodařilo se nám brzo snížit, a pak už jsme se za vyrovnáním bezhlavě honili. Pardubice dnes zvítězily zaslouženě," okomentoval průběh utkání zklamaný prostějovský kouč Martin Štrba.

Po porážkách prvního a druhého celku tabulky tak přišla prohra se soupeřem obývajícím úplně jiné pozice. Prostějovský tým se kvůli tomu v tabulce propadl na páté místo a o nápravu se pokusí už v pondělí na ledě třetích Litoměřic, tedy jednoho z celků, který je nyní přeskočil.

Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.Zdroj: Deník/VLP Externista

HC Dynamo Pardubice B - LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 27. Rákos (Mikyska), 38. Lichtag (Kaut, Voženílek), 45. Lichtag (Kaplan, Kaut), 46. Urban (Mikyska) – 14. Doležal (Slanina, Pitule), 58. Jiránek (Maruna, Venkrbec). Rozhodčí: Petružálek, Jaroš – Polák, Maňák. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 407.

Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Chabada, Kubíček, Bučko, Voženílek, Tvrdík – Hrníčko, Rákos, Herčík – Urban, Mikyska, Pochobradský – Kaplan, Kaut, Lichtag – Rouha, Zeman, Žálčík – Paleček. Trenér: Richard Král.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Kloz, Drtil, Krejčí, Forman, Pěnčík – Fronk, Ostřížek, Burian – Veselý, Račuk, Illéš – Slanina, Pitule, Doležal – Jiránek, Maruna, Venkrbec. Trenér: Martin Štrba.