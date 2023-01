„I přesto, že jsme inkasovali rychlý gól, jsme měli do zápasu dobrý vstup. Rychle jsme vyrovnali, zanedlouho se dostali do vedení a pak už jsme soupeře k ničemu velkému nepustili," hodnotil 21letý borec průběh zápasu, do kterého přispěl právě onimi dvěma góly, kterými otočil stav z 0:1 na 2:1 ve prospěch Jestřábů. Připsal si tak svou pátou a šestou trefu aktuálního ročníku.