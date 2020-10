„Šance máme, ale zakončení tam chybí. Dneska jsme měli pět, šest gólových šancí a nedali jsme z toho ani branku,“ mrzelo po prohře 2:5 prostějovského trenéra Jiřího Šejbu.

Hanáci začali utkání s Wolfem v bráně a vstoupili do něj lépe, protože se hned ve čtvrté minutě ujali vedení. Hrubku bývalého brankáře Prostějova Jakuba Neužila potrestal střelou do odkryté klece Lukáš Motloch a připsal si tak první branku v prostějovském dresu.

„Chtěli jsme udělat nějakou změnu, aby si Bláha odpočinul a nažhavil na další zápasy, které přijdou. Wolf ale chytal dobře. Dva tři góly byly vlastní a nešťastné,“ vysvětloval Šejba změnu na brankářském postu.

Domácí srovnali v druhé polovině první třetiny, když dokázali využít přesilovou hru. Tomáš Vracovský nadvakrát překonal prostějovského brankáře.

V prostřední části mohl Jestřáby poslat opět do vedení Hrníčko, kterého krásně našel pasem přes celé pásmo Drtil. Prostějovský útočník měl před sebou úplně prázdnou branku, jenže ji nedokázal trefit a nakonec domácí klec přestřelil.

„Měli jsme taktiku, kterou jsme dodržovali. Samozřejmě nepříjemná byla vyloučení. Hra ale byla vyrovnaná. Kotouč jsme rychle dávali ven a z toho jsme měli šance,“ popisoval prostějovský kouč.

Byli to domácí, kteří se prosadili. Zemanovu střelu dokázal těsně před Wolfem tečovat Tomáš Rohan a Sokolov šel do vedení.

Hanáci se ale přeci jen dočkali a necelé čtyři minuty po brance domácích srovnali. Pohl přišel trestuhodně o kotouč v obranném pásmu a dva prostějovští hráči se řítili na Neužila. Po skrumáži nakonec dorazil puk za brankovou čáru svou druhou trefou v utkání Lukáš Motloch.

„Řekl bych, že jsme měli i více šancí než Sokolov. Bohužel hokej se nehraje na šance, ale na góly,“ pronesl smutně Šejba.

TŘI BRANKY BĚHEM MINUTY A PŮL

Před třetí třetinou šly tedy oba celky do šaten za nerozhodné stavu, který vydržel až do druhé poloviny poslední části. Jenže poté domácí třemi brankami v rozmezí minuty a půl překlopili zápas na svou stranu a rozhodli tak o třech bodech.

Nejprve využil přesilovou hru šikovnou střelou Michal Gut, kterého o půl minuty později následoval Vít Jiskra, který v kleku dotlačil puk až za brankovou čáru.

Pátou branku poté přidal opět Michal Gut, který udělal brankáři Wolfovi kličku do protipohybu a zakončil do naprosto odkryté branky.

„Ve třetí třetině za nerozhodného stavu dali domácí dvě slepené branky, kdy se jim to tam odrazilo a měli i štěstí,“ vysvětloval devětapadesátiletý trenér Jestřábů.

Svěřenci trenéra Šejby si tak připsali čtvrtou porážku v sezoně. Další utkání hrají Jestřábi ve středu doma proti Šumperku. Zápas startuje v 18 hodin.

„Šumperk je nepříjemný soupeř, i když tam nemají žádné hvězdy. Hrají systémový hokej a také mají dobré přesilové hry, takže na to si budeme muset dát pozor. V přípravě jsme tam neodehráli dobrý zápas, takže z toho si musíme vzít ponaučení,“ varuje před dalším utkáním Šejba.

PRÁZDNÉ TRIBUNY? NEDÁ SE NIC DĚLAT

Právě se Šumperkem čeká Hanáky první utkání, ve kterém se musí obejít, dle nařízení vlády, bez diváků.

„Dalo by se to praktikovat asi jinak, když vezmu, že do divadla se může, a na stadion ne. Tisíc lidí by se na stadionu v pohodě ztratilo, pokud by dodržovali všechna nařízení s odstupem a tak dále. Asi ale jde o shlukování se fanoušků po utkáních. Nicméně musíme to respektovat,“ řekl závěrem trenér.

HC Baník Sokolov – LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 13. Vracovský (Kverka, Prymula), 35. T. Rohan (D. Zeman, Kadeřávek), 52. Gut (Šik), 53. Jiskra (Vrána, J. Pohl), 54. Gut (Prymula, Šik) – 4. Motloch, 38. Motloch (Ouřada, Wojnar). Rozhodčí: Zubzanda, Valenta – Belko, Juránek. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Diváci: 502.

Sokolov: Neužil – J. Pohl, A. Rulík, Kadeřávek, D. Zeman, Přindiš, Klodner, Tureček – Vracovský, Kverka, Osmík, Prymula, Gut, Šik, Švec, T. Rohan, D. Tůma, Jiskra, Vrána, Kropáček. Trenér: Tomáš Hamara.

Prostějov: Wolf – Piegl, Sova, Drtil, Staněk, Hrdinka, Pěnčík, Matyáš – Žálčík, Bartoš, Vachutka, Mrázek, T. Kaut, Hrníčko, T. Jandus, Chlán, M. Novák, Motloch, Ouřada, Wojnar. Trenér: Jiří Šejba.

