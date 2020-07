Krejčík v uplynulé sezoně odehrál za Jestřáby 46 utkání, v nichž si připsal 26 bodů (8+18). Už v minulosti ale za Prostějov hrál – půlku ročníku 2014/15 a kompletní následující dva. V sezoně 2016/17 dokonce zaznamenal 40 bodů a v týmovém bodování skončil na druhém místě. Po dvou ročnících na Slavii, které prošpikoval i 12 zápasy za extraligový Zlín, se pak mezi Jestřáby vrátil.

Teď si ale vyzkouší další angažmá, v první lize už čtvrté. „Co se týče Lukáše Krejčíka, věděl jsem, že nemá na příští rok smlouvu. Je blízko od Kolína, je to výborný hráč, má odehráno několik extraligových sezon,“ říká k příchodu nymburského rodáka pro web kolínských Kozlů jejich trenér Petr Martínek.

„Věděl jsem, že se bude chtít vracet blíž k domovu, tak jsem ho oslovil. Vedli jsme jednání, dále pak i s vedením klubu a udělali jsme vše proto, aby tu byl. Toto bude i obrovský přínos do kabiny. Už vzhledem k jeho věku, zkušenostem, tomu, co má odehráno. Věřím, že nám obrovsky pomůže. Udělá vše proto, aby tu nebyl jen jednu sezonu,“ dodává k 29letému forvardovi.

Urostlý (194 centimetrů a 97 kilogramů) a stále velmi mladý (22 let) obránce Jakub Husa se s prostředním jestřábího hnízda loučí po sezoně a půl. Do Prostějova přišel v lednu 2019 na hostování z Liberce, v minulé sezoně odehrál 53 zápasů a díky 18 kanadským bodům byl druhým nejlépe bodujícím zadákem mužstva. Nyní se vrací do míst, která zná. Stejně jako útočník Zdeněk Král, kterého Kolín ve čtvrtek rovněž představil jako svou novou posilu.

„V momentě, kdy se u nás rozhodlo, že uvažujeme o vstupu do Chance ligy, tak jsem se s nimi spojil. Oba mi sdělili, že by byli hrozně rádi, když by se mohli do Kolína vrátit,“ libuje si Martínek.

Ve svém novém působišti se Krejčík s Husou potkají s obráncem Jakubem Muškou, který rovněž v minulém ročníku hrál za Prostějov. Ale i díky tomu, že patří Hradci Králové, který se s Kolínem domluvil na spolupráci, bude nadějný zadák působit tam.

Proti svým bývalým spoluhráčům se poprvé utkání 14. října, kdy Kolínští míří na led Prostějova v rámci 12. kola.