Zápas na prostějovském ledě začali lépe hosté. Už po necelých třinácti minutách se totiž ujali vedení díky přesilovkovému gólu Filipa Semana. První třetina pak i přes několik dobrých útočných akcí Jestřábů skončila tímto nejtěsnějším možným rozdílem ve prospěch Vojáků.

I vstup do druhé části Hanákům hrubě nevyšel. Na konci 22. minuty se totiž Filip Haman napřáhl a zpoza pravého kruhu zamířil přesně do levého horního růžku Pavelkovy branky. Když už to pak vypadalo, že se půjde do šaten po čtyřiceti minutách za stavu 0:2, prosadil se pouhých pětatřicet sekund před druhou sirénou po chybě Pěnčíka ve vlastním oslabení Petr Beránek a poslal hosty z Vysočiny do tříbrankového vedení.

Od 53. minuty hráli domácí přesilovku, kterou ještě posílili hrou v šesti. Puk ale získal Tomáš Harkabus a poslal jej přes celé kluziště do branky. Stav už tak najednou byl 0:4. Alespoň dva čestné úspěchy domácích pak zaznamenal Filip Jansa. Ten nejdříve proměnil trestné střílení a poté dokázal zužitkovat přesilovku šesti proti čtyřem.

Jestřábi tak znovu padli. Z pěti zápasů mají na svém kontě pouhé čtyři body a v tabulce tak figurují až na předposledním třináctém místě, o bod před šumperskými Draky. V příštím kole je čeká cesta do Zlína, kterému se také zatím vůbec nedaří dle představ.

„Situace zbytečně přehráváme, nejsme důrazní v brankovišti. To vše nás trápí od začátku sezony. Potřebujeme už nutně urvat nějaký zápas. Herní projev je poměrně dobrý, ale hraje se bohužel na góly," pokračoval trenér Jestřábů.

„Teď se musíme připravit na Zlín. Je to stále začátek soutěže a tabulka je vyrovnaná. Je dobře, že se hraje už za další dva dny," uzavřel Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dukla Jihlava 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 56. (TS) a 59. Jansa (Valenta) – 13. Seman (Fronk), 22. Haman (Kowalczyk, Fronk), 40. Beránek (Fronk), 54. Harkabus (Skořepa). Rozhodčí: Koziol, Vrba – Kučera, Peluha. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 981.

Prostějov: Pavelka – Poledna, Valenta, Staněk, Benda, Pěnčík, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Jandus – Burian, Ostřížek, Machač – Jansa, Venkrbec, Slanina – Dubský, Vlach, Maruna. Trenér: Aleš Totter.

Jihlava: Beran – Mareš, Bilčík, M. Jáchym, Kočí, Kowalczyk, Haman, Dundáček – Čachotský, Skořepa, Harkabus – Beránek, Miškář, Šik – Cachnín, Juda, Fronk – Handl, Seman, Pořízek. Trenér: Viktor Ujčík.