Nyní čeká svěřence trenéra Šejby v předkole ostravská Poruba, která do série vstupuje v roli favorita. Nejproduktivnější obránce Hanáků v základní části Tomáš Drtil ale věří, že by předkolo jako tým mohli zvládnout. „Když to budeme chtít všichni, tak to bude dobré,“ říká třicetiletý obránce.

Jak vidíte vaše šance v play-off?

Chceme dojít co nejdále. Musíme bojovat, každý tam musí odevzdat sto procent a snad to nějak dopadne. Každopádně uděláme vše pro to, abychom se dostali dál.

Máte pořád v hlavách sérii sedmi porážek z konce základní části?

V hlavě to asi trošku máme. Musíme to ale vypustit, protože v play-off se hraje od začátku, je to nová soutěž. Jede se tam na krev a člověk se nemůže dívat na to, co bylo nebo nebylo, ale na to, co bude. Samozřejmě by nám nějaká výhra s těžším soupeřem, které jsme teď ke konci měli, pomohla. Měli bychom asi větší sebevědomí, ale co bylo, to bylo. Prohráli jsme, tak bohužel. Musíme jet dál a od zápasu k zápasu si jít za svým. Hlavně to musí chtít všichni a ne jen pár lidí.

Bude hrát nějakou roli, že jste s Porubou hráli poslední zápas základní části?

Určitě ano. Můžeme se podívat, co jsme dělali za chyby, co jsme dostali za góly a jak můžeme lépe pomoct brankáři. Všechno hlavně musíme hrát z obrany.

Co by na Torax mohlo platit?

Samozřejmě to vím, ale nechci se o to moc dělit. Probírali jsme to na tréninku a jednou z důležitých věcí bude bojovnost. A také taktika. Všech pět hráčů dopředu i dozadu.

Budete aplikovat i nátlakový hokej, který po vás chtěl celou sezonu hlavní trenér Jestřábů Jiří Šejba?

Určitě ano, avšak nesmíme to hrát bezhlavě, ale v systému. Občas jsme totiž propadli a pak se to na nás valilo. To si v play-off nemůžeme dovolit.

Na co si naopak vy musíte dát pozor?

Porubští jsou dobří do útoku. Hodně obrací hru, dobře bruslí a mají celkově tlak do branky. Budeme je chtít zastavovat, aby se moc nerozjeli, a samozřejmě také hodně blokovat, protože mají nebezpečné střely a šikovné útočníky. Také jim hrát do těla, protože to nikdo nemá moc rád a může je to rozhodit.

S jakým jedete cílem tedy do Ostravy jedete?

Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Budeme bojovat a jak to dopadne, to se poté uvidí.

Je to soupeř, kterého jste si přál, nebo byste radši někoho jiného?

Chtěl jsem asi Třebíč. Na ni jsme totiž uměli, dařilo se nám. S Porubou to ale také nebude špatné. Hlavně jsem nechtěl do Litoměřic. Je to daleko. Ale člověk si moc nevybere. Je to asi jedno. Bude záležet na tom, kdo to bude chtít víc.

S Třebíčí byste chtěl hrát kvůli tomu, že jste je v sezoně dvakrát porazili?

Asi ano. Jak říkám, dařilo se nám.

Jaké bude play-off bez fanoušků na zimním stadionu?

Každý zápas bez nich není nic moc. Určitě bychom byli rádi, kdyby to mohli sledovat. Táhli by nás dopředu. Je to zvláštní. Člověk si na to zvyká celou sezonu. Atmosféra bez nich není to pravé. Prostě k tomu hokeji diváci patří. Jsme ale rádi, že můžeme vůbec hrát, jelikož nás to živí.

JIŘÍ HORÁK