„Je to tady trošku změna. Tréninky jsou o něco ostřejší. Jsem za to ale rád, protože jsem toho za posledních pár měsíců příliš nenatrénoval. Už se ale do toho znovu dostávám a je to na dobré cestě," popisuje.

Kubeš v posledním měsíci působil u regionálních rivalů z Přerova, kde měl vyřízeny střídavé starty z extraligové Komety Brno. Potom mu ale smlouva v moravské metropoli vypršela a ani ze strany Zubrů už zájem o jeho služby nebyl.

„Řekli mi, že pokud si najdu jiné působiště, tak mě pustí. Kromě Prostějova jsem pak měl ještě jednu alternativu. Nakonec jsem se ale rozhodl jít tady, protože mě pan Totter oslovil jako první," vysvětloval, co že vlastně nasměřovalo jeho kroky na prostějovský zimák.

„Šel jsem zde také proto, že to odtud mám nejblíž domů. Měli jsme zdravotní problémy v rodině, kvůli kterým jsem tam musel jezdit celkem často," dodal ještě.

V zápase, který Jestřábi s Valachy prohráli 1:3, měl osm minut před koncem obrovskou šanci, kterou kdyby proměnil, mohl se ještě zápas, vzhledem k následnému závěrečnému tlaku, vyvíjet všelijak. Bohužel pro něj a celou jestřábí letku ale s chycením puku pomohl gólmanu Žukovovi jeden z obránců.

„Já měl v podstatě dvě šance. Kromě té velké pak ještě jednu, kterou jsem prostě přehrál. Mohl jsem přihrávat Tomáši Jáchymovi na vzdálenější tyč, ale bohužel jsem to chtěl zahrát na krásu a pustil se do zbytečných kliček. Byla to ode mě kravina," kál se.

Co ale Jakuba Kubeše nadchlo, byli domácí fanoušci. Ti se znovu ukázali v dobrém světle a po celý zápas svůj tým, i přes nepříznivý vývoj skóre, neúnavně povzbuzovali. Prezentovali se navíc i choreografií.

„Vzkázal bych jim, ať chodí i nadále a v co nejvyšším počtu. Dneska to bylo super. Tím, že jsem tady byl vždycky jenom s Přerovem, jsem tady zažil vždycky plnouu halu. Teď je to ale lepší, protože stojí za námi, tedy i za mnou," uzavřel s lehkým úsměvem.