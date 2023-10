Sedmnácté kolo Chance ligy přineslo, mimo jiné, i ostře sledované hanácké derby mezi Prostějovem a Přerovem. Zatímco to první na přerovské půdě ovládli po vyrovnání v závěru a výhře v prodloužení Jestřábi, nyní se mohli po zásluze radovat zase Zubři. Ti byli snad ve všech herních disciplínách lepší a díky brankám Doležala s Krislem zvítězili v poměru 2:1. Za domácí nakonec pouze snižoval Jan Veselý.

Hokej Prostějov - Přerov, 28.10. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Do prostějovské branky se postavila nová posila z českobudějovického Motoru, která je na Hané na střídavé starty, Jan Strmeň. „Jarda Pavelka je dlouhodobě zraněný a jelikož se nám podařilo Honzu přivést, padla volba, i vzhledem k důležitosti zápasu, na něj," vysvětlil tento tah prostějovský kouč Martin Štrba.

„Byl to velice dobrý zápas. My jsme ale hráli aktivně a měli jsme dobrý forčeking. K tomu jsme si navíc vytvořili spoustu příležitostí a nakonec nám stačily dva góly k tomu, abychom vyhráli. Důležité bylo, že jsme přežili spoustu oslabení, kterých bylo požehnaně. Dominantní roli hrál také oba gólmani, z nichž ten náš nakonec pustil o gól méně," pohvaloval si pak po konci zápasu přerovský lodivod Robert Svoboda.

Jeho svěřenci do zápasu vstoupili skvěle. Už na konci čtvrté minuty se střelou téměř z brankové čáry prosadil Tomáš Doležal a puk Strmeňovi velice smolně propadl až do sítě. V deváté minutě pak měli Jestřábi obrovskou šanci na vyrovnán poté, co Jakub Svoboda inkasoval čtyřminutový trest za hákování a nesportovní chování. Domácí toho však příliš nevymysleli, a tak šli do šaten spokojeněji Zubři.

„Náš výkon byl velice špatný. Do první třetiny jsme nastoupili tak, jako by se nemohlo nic stát. Jako bychom v hlavách v zápase vůbec nebyli. Úplně to nechápu, protože minulý zápas jsme odehráli velice dobře. Veděli jsme také, do čeho jdeme," kroutil hlavou vůdce jestřábího hnízda.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„I v přesilovkách jsme měli všechno udělat úplně jinak. Nezachytávali jsme puky a stříleli jsme slabě a nepřesně. Práci z tréninku jsme do zápasu vůbec nepromítli," dodal.

I vstup do druhé části vyšel mnohem lépe modro-žlutým. A znovu šlo o gól z poměrně velkého úhlu. Tentokrát se z něj prosadil Jiří Krisl. Oba celky si pak vyměnily po několika přesilovkách a zajímavých šancích, hosté však byli jednoznačně lepší a i nadále drželi své zasloužené dvoubrankové vedení.

Třetí perioda začala dvěma obrovskými šancemi domácích hráčů. Slanina však nedokázal trefit odkrytou branku a hned nato nezamířil přesně ani Hašek. O chvíli později se mohlo skóre měnit i na druhé straně, Strmeň ale Jakuba Svobodu dvakrát po sobě vychytal. Nový prostějovský gólman pak zvládl i únik Indráka se Svobodou. A Jestřábi se nakonec přece jen dočkali zdramatizování. Šest minut před koncem totiž Drtil našel na modré Jana Veselého, který souboj tváří v tvář s Postavou vyhrál a dal domácím naději.

Ti hned nato dostali parádní příležitost k vyrovnání po vyloučení Kudělky, Zubři už ale závěr ubojovali a mohli v krajském derby oslavit svou čtvrtou výhru v řadě.

„Nálada v kabině je velice dobrá. Když se daří, tak i ta únava padá rychleji. Začala ale teprve druhá čtvrtina. Chceme tedy na poslední výkony navázat a do reprepauzy ještě co nejvíce bodovat," uzavřel Robert Svoboda.

Přerov je nyní v tabulce pátý s 31 body, zatímco Prostějov má o čtyři bodíky méně a figuruje na místě sedmém. V příštím kole zamíří Jestřábi na led Zlína, zatímco Zubři dostanopu obrovskou šanci svou vítěznou šňůru prodloužit. Na svém ledě totiž přivítají suverénně poslední Frýdek-Místek.