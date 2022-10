Ten ukončil loni v prosinci nejen tříleté čekání Jestřábů na skalp Zubra. V Přerově Prostějov do té doby nevyhrál dlouhých pět let.

„Tehdy jsme rychle vedli 3:0, jenže se nám to nepovedlo udržet. V této sezoně zápasy skoro jen dotahujeme, pokud by to bylo 2:0 nebo 3:0, nezlobili bychom se a určitě bychom to zvládli,“ vrátil se Jiří Goiš k loňské domácí prohře 4:6.

Pro Goiše šlo tehdy o speciální duel. Minulou sezonu nezačal v Přerově, nýbrž v druholigovém Valašském Meziříčí. Na Hané o něj nebyl zájem. Po konci trenérů Kočary s Grofem však chtěli koučové Dočkal se Svobodou důrazného forvarda do kádru zpět. A premiéru si Goiš odbyl právě v třaskavém derby. A dokonce dával gól na 4:5.

„Byl jsem rád, že jsem zpátky, byl to zážitek,“ vzpomíná 33letý útočník.

Pod novými trenéry pak Zubři v minulé sezoně začali opět dominovat. Až Jestřábi 19. února ukončili na svém ledě sedmizápasovou vítěznou sérii MEO, což v Přerově zabolelo.

„Změnil se tam před minulou sezonou trenér, změnili trošku styl hry a celkově mi přijde, že to pojali jinak,“ zamyslel se Jiří Goiš.

Hanácké derby je tady! Doufám, že přijde hodně lidí, přeje si Matouš Venkrbec

Jaký je podle něj současný Prostějov, který v 11 zápasech nasbíral 18 bodů a zatím mu patří čtvrté místo tabulky?

„Zase obměnili kádr, kluci, co tam přišli, jsou kvalitní. Co vím, chtěli, aby byl tým složen z těžších a větších hráčů, budou hrát hodně do těla. I proto to podle mě bude jiné než dřív,“ předpokládá miláček přerovských fanoušků ostrý boj.

„V předešlých zápasech už to nebylo jako dřív,“ zavzpomínal Goiš třeba na druholigové řeže s Prostějovem. „Tehdy tam hráči zůstávali a kádr tolik neměnili. I proto je to o něčem jiném, i když lidé to pořád vnímají jako nejdůležitější zápas. Když se porazí Prostějov, je to nejvíc,“ ví autor gólu a asistence z posledního finále památné druholigové série v roce 2014.

S čím tedy na Jestřáby vyrukovat? „Musíme hrát dobře z obrany, uhrát každý souboj. Protože přijde hodně lidí, dáme do toho všechno. Taky chceme více střílet. V posledních zápasech nedáváme tolik gólů, zaměřili jsme se i na přesilovky,“ nastínil závěrem Jiří Goiš.

První bitva o Hanou sezony 2022/23 startuje na prostějovském zimním stadionu v sobotu v 18 hodin.

