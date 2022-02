„Po minulém zápase s Porubou jsme byli hodně zklamaní. V šatně jsme si něco řekli a šli jsme do derby s tím, že ho jednoznačně jdeme vyhrát. Neuvažovali jsme nad ničím jiným. Hráli jsme dobře systémově. Byl to dobře odpracovaný výkon jak defenzivně, tak i ofenzivně, proto bereme tři body,“ prozradil obránce Prostějova Jiří Klimíček, který v 15. minutě zvyšoval z brejku na 2:0 po perfektním pasu ofenzivního esa domácích Mrázka.

„Rád chodím dopředu. Jel jsem jenom s hokejkou na zemi v co největším sprintu. Peťa Mrázek mi to tam dal nádherně do prázdné brány, to už bylo jednoduché,“ okomentoval svou branku.

Dvě minuty po Klimíčkovi se z baseballové dorážky náramně trefil Tomáš Jiránek. Přerované šli do šatny po studené sprše.

„Začátek nebyl špatný, vstup do utkání jsme měli podle plánu. Pak nás zaskočil nešťastný gól, který domácím pomohl se nadechnout. Na mužstvo to dopadlo víc, než jsme čekali,“ přiznal přerovský trenér Robert Svoboda.

Pod prvním smolným gólem byl podepsaný brankář Petrásek, který za bránou zazmatkoval při rozehrávce. Petr Beránek trefoval prázdnou klec. Trenéři Přerova každopádně ani po dalších dvou úderech soupeře nepřemýšleli po první třetině o výměně gólmana.

„To se stane mnoha gólmanům. Další góly jdou za hráči. V těch důležitých momentech nás Pety podržel, nebyl důvod ho měnit,“ vysvětlil Robert Svoboda, proč neposlal do brány Lukáše Klimeše, který v předešlém duelu vychytal čisté konto.

Výrazný impuls ke zlepšení výkonu tak na hostech vidět v prostředním dějství nebyl. Naopak. Na 4:0 zvýšil ve 28. minutě z přesilovky Jan Rudovský.

Přerovské probuzení přišlo pozdě

Ve třetí dvacetiminutovce Zubři přeci jen ožili, střelu Jakuba Svobody tečoval jeho jmenovec Jan. Na rozdíl dvou branek snížil podobným způsobem Tomáš Šoustal. Přerov ale měl na srovnání už jen pět minut.

„Nemyslím, že bychom polevili. Byli jsme hodně stažení v boxu, přišly střely po zemi, tečované, nějak to tam padlo. Pak jsme si to ale pohlídali. Kluci suprově odbránili poslední přesilovku. Super týmový výkon,“ pochvaloval si prostějovský Jiří Klimíček.

„Byla to za stavu 3:0 velmi složitá situace. Na druhou stranu musím hráče pochválit, že to nezabalili a dohráli zápas se ctí do konce. Na závěr jsme se pokoušeli o nemožné, což se nepovedlo. Je to pryč, čekají nás další zápasy. Věříme, že se vrátíme k hokeji, který nám přinášel body,“ doplnil Robert Svoboda.

Jestřábi tak v tabulce Chance ligy o bod přeskočili právě svého sobotního soupeře. Boj o play-off však bude extrémně zajímavý, hned pětice týmů má nyní na kontě 69 bodů – mezi nimi i sedmý Přerov a jedenáctý Kolín. Třináctá Poruba navíc ztrácí na tyto celky pouhé tři body.

Kompletní galerii a další ohlasy připravujeme…

LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov 4:2 (3:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Beránek (T. Jáchym, Švec), 15. Klimíček (Mrázek, Novák), 17. Jiránek (Rudovský, Klimíček), 28. Rudovský (Jiránek, T. Jáchym) – 48. Jan Svoboda (Jakub Svoboda, M. Kratochvil), 55. Šoustal (Ševčík, Pechanec). Rozhodčí: Micka, Pilný – Kráľ, Zídek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 1800.

Prostějov: Bláha – Staněk, Klimíček, Havlík, M. Jáchym, Zajíc, Vala – Švec, T. Jáchym, Beránek – Rudovský, Kloz, Jiránek – Mrázek, Račuk, Novák – Jelínek, Koblížek, Štefka. Trenér: Totter.

Přerov: Petrásek – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Jakub Svoboda, M. Kratochvil, Jan Svoboda – Goiš, Süss, Šoustal – Herman, Pechanec, Doležal – Král, Dvořák, M. Svoboda. Trenér: R. Svoboda.