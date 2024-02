/VIDEO/ S kamerou jsme zavítali mezi jedny z nejvíce znepřátelených táborů hokejových fanoušků. V zimním speciále našeho seriálu Derby přes kopec představujeme derby mezi prostějovskými Jestřáby a Zubry z Přerova, které historicky přináší do ochozů čirou nenávist, ale také skvělou atomsféru či parádní choreo.

Potyčky mezi fanoušky, létající pyrotechnika z jednoho sektoru do druhého, zásah těžkooděnců, prasečí hlava přímo na ledě – to vše bylo součástí tohoto derby ještě pár let zpátky.

Tentokrát jsme se ničeho podobného nedočkali, hostující sektor byl až nečekaně prázdný, a tak jsme zjišťovali, jestli podle fanoušků „bitva o Hanou“ neztratila trošku grády.

Kvíz mezi diváky, vynikající klobása za stovku, poněkud rasistický pokřik i vychytaná nula hrdiny zápasu. To vše uvidíte v zimním speciálu našeho jinak fotbalového videopořadu.

A jak to dopadlo? Z výhry 2:0 se radovali hostující Zubři, kteří na ledě úhlavního rivala zvítězili podruhé v sezoně a srovnali vzájemnou bilanci v základní části na 2:2 na zápasy.

Zápas nakonec rozhodl narozeninový střelec Daniel Indrák. Hostům se vyplatil zajímavý tah, kdy nechali na střídačce hvězdu posledních zápasů, gólmana Michala Postavu, a nechali ve svém brankovišti zazářit jeho náhradníka Josefa Němečka.

