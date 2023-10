Že bude chytat v derby s Přerovem, oznámili prostějovští Jestřábi v podstatě až v den zápasu. Gólman Jan Strmeň, který má za sebou angažmá například v Chomutově, Frýdku-Místku, Třinci či Vsetíně a aktuálně má podepsáno v extraligovém českobudějovickém Motoru, se v zápase dokázal parádně sebrat po dvou ne úplně šťastných gólech a v dalších fázích zápasu svůj tým podržel. Nakonec ani on ale nezabránil porážce v poměru 1:2.

Hokej Prostějov - Přerov, 28.10. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

„My jsme s Prostějovem byli v kontaktu už od začátku sezony s tím, že kdyby byl náhodou Jarda Pavelka unavený nebo zraněný, tak bych dostal šanci. Pak jsem ale odešel do Třebíče z důvodu, že se tam zranil Pavel Jekel. V tuto chvíli se jim ale uzdravili oba dva další gólmani a Jekel už prý trénuje. A jelikož se zranil i Jarda Pavelka, tak jsem tady. A jsem za tu šanci strašně rád," popisuje tento 31letý gólman svůj přesun na Hanou.

Ten před sebou neměl vůbec nic jednoduchého. Po pouhých čtyřech odchytaných zápasech, z nichž si polovinu odbyl v extraligových Českých Budějovicích a tu druhou v barvách Třebíče, se totiž hned po příjezdu do Prostějova postavil do branky ve vypjatém krajském derby.

„Nebylo to snadné. Na druhou stranu jsem to měl ale ulehčené tím, že tady znám dobrou polovinu týmu. Byl to ale perfektní vyhrocený zápas před velkou spoustou skvělých fanoušků, kteří nás povzbuzovali až do konce a za to jim my děkujeme. Jen mě mrzí, že jsme nevyhráli," popisoval.

„Každý zápas beru jako výzvu a každý chci také vyhrát. Když jsem nastupoval v prvním zápase za Třebíč, tak se zase jednalo o derby s Jihlavou. A dá se říci, že tyto zápasy mám rád a rozhodně jsem chtěl klukům pomoci. Bohužel to nakonec nevyšlo," dodal ještě.

Jestřábí hnízdo vybrali Zubři. Náš výkon byl velice špatný, smutnil Štrba

Celkově ale program tohoto borce nebyl úplně jednoduchý. Do Prostějova totiž poprvé přijel až v den zápasu a po jeho konci si sbalil věci a připojil se opět k Motoru, se kterým se v neděli vydal do Olomouce a počas extraligového zápasu kryl na střídačce záda Dominiku Hrachovinovi. Objeví se tedy v jestřábích barvách i ve středu na ledě zlínských Beranů?

„To se ještě uvidí. Mám přece jen pouze střídavé starty a je to o domluvě mezi kluby. Samozřejmě bych ale byl rád, kdyby měl Prostějov zájem. Uvidím ale, jak se to bude vyvíjet. Pokud bych do žádného ze zápasů za Motor nenaskočil, tak je pravděpodobné, že do Zlína přijedu," přemýšlí a dodává: „Bude to souboj dvou týmů patřících v tabulce někam jinam, než se právě nachází. Myslím si, že je jen otázka času, kdy se to štěstí přehoupne na správnou stranu a tento zápas to může u jednoho z nich nastartovat už teď."

A jak si jako nováček v kabině sedl se svým gólmanským kolegou, 22letým Markem Štipčákem, který už v této sezoně nejednou prokázal, že se s ním do budoucna musí jednoznačně počítat? „Myslím, že je to mezi námi úplně v pohodě. Hned jsem Markovi říkal, že jsem ho viděl v Havířově a že je to dle mě hodně nadějný mladý gólman, který má před sebou dobrou kariéru," vylíčil Jan Strmeň na úplný závěr.

Zdroj: Deník/David Kubatík