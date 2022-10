„Byť se to tak může zdát, úplně zadarmo to dnes nebylo. Šumperk poměrně dost hrozil směrem dopředu. Mají tam navíc celkem šikovné hráče. My se ale také do šancí dostali a zaplať pámbů nám to tam už konečně napadalo. Musím ale uznat, že jsme měli jednoznačně více ze hry. I dozadu jsme hráli hodně zodpovědně," těšilo nyní už dvaatřicetiletého tahouna Jestřábů.