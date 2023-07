Těsně před nástupem na led si vedení prostějovských Jestřábů připravilo pro své fanoušky další velké překvapení. Na Hanou putuje z extraligového Motoru třicetiletý forvard Zdeněk Doležal. Tento odchovanec Sparty má na svém kontě téměř 150 extraligových zápasů a dalších 350 jich stihl v Chance lize.

Zdeněk Doležal v dresu českobudějovického Motoru | Foto: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Důležité pro mě byly dva faktory, a to zájem Prostějova, kde jsem byl jak s panem Luňákem, tak i s trenérem Štrbou dlouho v kontaktu a zadruhé složení týmu, ve kterém mám spoustu známých tváří z minulých let a jsem přesvědčený, že budeme velmi silní," říká Doležal, který se už viditelně těší na to, až vyjede k prvnímu zápasu a dodal: „I ambice hrály svou roli. Každý sportovec chce hrát v mužstvu, kde se vyhrává."

Po projití všech sparťanských mládežnických kategorií si Zdeněk vyzkoušel angažmá v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Slavii, aby si pak mohl s Českými Budějovicemi po netradičním „covidovém" postupu vyzkoušet i českou nejvyšší soutěž. V té si kromě klubu z jihu Čech zahrál i v barvách svého mateřského týmu, kde v sezoně 21/22 nastoupil do 38 zápasů základní části s bilancí sedmi gólů a dvanácti asistencí.

VIDEO: Čechovice smázly v MOL Cupu bezzubý Přerov a těší se na Kozlovice

Mohlo by se tedy zdát, že se svými zkušenostmi bude mít své místo na ledě v podstatě jisté. Tak jednoduše to ale dle svých vlastních slov nevidí. „Samozřejmě, když jsme řešili můj příchod do týmu, tak jsme moji roli probírali. Každý si to ale musi uhrát sám a potvrdit, že na své místo patří," zdůraznil.

V minulé sezoně pendloval Doležal mezi dvěma kluby. Z Motoru zamířil i přes nevoli fanoušků na původně měsíční a nakonec dvouměsíční hostování do královéhradeckého Mountfieldu, odkud se v prosinci stěhoval zpět, aby až do posledních kol bojoval o vyhnutí se baráži. To se nakonec českobudějovickým hokejistům podařilo, a to o pouhé čtyři body před posledním Kladnem. „Minulá sezona nebyla těžká pouze z tohoto důvodu. Celkově se mi v ní totiž vůbec nedařilo," uzavřel hráč, který však v předposledním kole právě proti Rytířům vstřelil poměrně důležitý gól a přispěl tak ke klíčovému vítězství v poměru 5:2.