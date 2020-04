Prostějovský hokejový klub pokračuje ve tvoření kádru na novou sezonu Chance ligy. Už dříve Jestřábi potvrdili uplatnění opce na útočníky Lukáše Žálčíka a Dominika Hrníčka, teď k nim přibyli další dva ofenzivní hráči.

Jestřábi (v bílém). Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Mazal

I v nadcházejícím ročníku budou za Prostějov nastupovat mladíci Petr Chlán (20 let) a Kryštof Ouřada (19 let). Hanácký celek to oznámil na svých webových stránkách v rozhovoru s oběma hráči.