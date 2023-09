Hokejisté Jestřábů Prostějov zakončili povedenou přípravu vítězně. V generálce na úvodní kolo Chance ligy zdolali slovenské Michalovce na vlastním ledě 5:3.

Hokej nahoru dolů a výhra Jestřábů. Taková byla generálka na Chance ligu s Michalovcemi. 7.9. 2023 Foto: Jakub Šustr, se svolením | Foto: Deník/Jakub Šustr

Domácí do zápasu dobře vstoupili a dostali se do vedení už v páté minutě zásluhou Jana Veselého. Naopak jejich brankář Pavelka držel čisté konto málem až do druhého dějství, jenže chvíli před první sirénou jej o něj hostující celek, hrající nejvyšší slovenskou soutěž, připravil a srovnal.

Jestřábi ale ve druhém dějství dokázali reagovat a vzít si vedení zpět. Skórovali do druhé sirény dokonce ještě třikrát. V úvodu třetiny se trefil Zdeněk Doležal, chvíli nato na něj navázal David Ostřížek a bylo to 3:1. Ještě do druhé přestávky dokázal osmý celek uplynulé sezony základní části slovenské extraligy a účastník semifinále play-off zareagovat a snížit, ale to nebylo ve druhém dějství vše.

Ještě v jejím závěru domácí opět odskočili na rozdíl dvou branek. Tentokrát se o to zasloužil Petr Šidlík. Prostějov měl dobrý vstup také do třetí periody, když využil přesilovku Jiří Fronk a utkání rozhodl.

Michalovce dokázaly ještě na samotném konci upravit kosmeticky skóre na konečných 5:3 pro Prostějov.

Zdroj: Deník/Jakub Šustr„Jsme rádi že jsme zvládli generálku na ligu proti tak kvalitnímu týmu. Byly tam velmi dobré věci, ale samozřejmě je pořád na čem pracovat. Našlo by se i pár situací, které se nám nelíbily, ale to bylo dáno hlavně vysokou úrovní našeho soupeře. Tým už jsme dokázali nastavit tak, jak by měl fungovat v následujících soutěžních utkáních a jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Věřím, že do nové sezóny vstoupíme vítězně,“ hodnotil prostějovský trenér Martin Štrba.

Prostějov má za sebou povedenou přípravu. Z osmi přípravných duelů slavil hned šest vítězství. Postupně porazil Porubu, Jastrzebie, znovu Porubu, Frýdek-Místek, Banskou Bystrici a nyní Michalovce. Prohrál pouze na úvod s Osvětimí po prodloužení a pár dní zpět s béčkem Pardubic.

Právě proti rezervě Dynama, která hrála v uplynulé sezoně až do konce o udržení v soutěži, což se jí na úkor šumperských Draků nakonec povedlo, vstoupí Prostějov do nového ročníku Chance ligy. První duel soutěže je na programu ve středu 13. září. Úvodní buly zápasu v Prostějově bude vhozeno v 18 hodin.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Dukla Ingema Michalovce 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky Prostějova: Veselý, Doležal, Ostřížek, Šidlík, Fronk.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Šidlík, Forman, Drtil, Kloz, Pěnčík, Poledna – Burian, Ostřížek, Doležal – Jiránek, Venkrbec, Fronk – Veselý, Račuk, Illéš – Maruna, Hašek, Slanina. Trenér: Martin Štrba.

Michalovce: Škorvánek – Bodák, Korenčík, Michalčin, Mihalik, Macejko, Glazkov, Jasečko, Cibák – Pereskokov, Buc, Kabáč – Santos, Suja, Valach – Paločko, Solenský, Bjalončík – Bodnár, Fedor, Grega.