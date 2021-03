Na to jim zbývá před play-off už jen poslední pokus, jelikož hned v pondělí hrají závěrečné utkání základní části na ledě ostravské Poruby.

„Myslím, si že se náš projev zlepšil. Kluci to nevypustili a bylo vidět, že opravdu makali. Něco jsme dělali v tréninku a hráči ukázali, že jsou schopní odehrát zápas na své maximum. Rozdíl je pořád v zakončení, v chybách, které neustále opakujeme, a v kvalitě hráčů,“ vysvětloval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Do vedení se jako první dostali hosté již v deváté minutě, když Adam Sedlák tvrdou ranou z vrcholu kruhů nedal prostějovskému brankáři šanci.

Hanáci srovnali zásluhou Michala Gaga, který dostal nabito od svého parťáka z útoku Petra Chlána a nemýlil se. Po návratu ze zranění na začátku ledna si tak připsal první gól v Jestřábím dresu v sezoně.

„Dneska ten zápas odehrál velmi uvolněně. Měl tam situace, kdy si podržel puk, určitě mu gól pomůže a i druhá pětka se tím zvedne. V té první znojemské trojce mu to tolik nešlo,“ chválil svého svěřence Šejba.

V úvodu druhé třetiny si ale hosté vzali vedení zpět, když zmatky v prostějovské obraně využil David Šteiner.

Svěřenci trenéra Šejby ale opět srovnali, tentokrát v přesilové hře. Střelu Žálčíka dorazil za Michajlovova záda Petr Chlán.

„Přesilové hry nás ale i tak pořád trápí. Máme problém se dostat do třetiny. Na druhou stranu se aspoň prosadila naše druhá přesilová pětice, což je trochu plus pro nás. Je to ale málo,“ hledal pozitiva kouč Jestřábů.

ROZHODLA PŘESILOVKA

O osudu utkání rozhodla početní výhoda slávistů, kteří využili přesilovou hru zásluhou Filipa Kuťáka. Ten si tak šikovnou tečí připsal vítěznou branku zápasu.

Definitivně zlomil utkání na stranu Slavie Tomáš Šmerha, který necelých sedm minut před koncem utkání ujel prostějovské obraně a nakonec si po kličce do forhendu poradil i s brankářem Bláhou.

„Je to celou sezonu. Hráči některé věci neodehrají kvalitně a poté to řeší faulem, který je zbytečný. Dostaneme branku kvůli nezodpovědnosti hráče s jeho holí. O čtvrté brance se ani nebavím. Tým je na pomezí osmého, desátého až dvanáctého místa,“ popisoval Šejba.

Hanáci měli ještě výhodu přesilové hry a zkoušeli to také bez brankáře, nicméně kontaktní branku již nevstřelili. Byl to naopak soupeř, který se z hole Daniela Krejčího popáté prosadil a odvezl si tak do Prahy tři body.

S PORUBOU DOSTANOU ŠANCI JINÍ

Poslední zápas základní části čeká Prostějov v pondělí na ledě Poruby. V plné sestavě nicméně Jestřábi hrát nebudou.

„Budeme chtít dát tam hráče, kteří dlouhou dobu nehráli, abychom je měli rozehrané do play-off. Poruba určitě bude hrát naplno, protože kolem nich pořád není rozhodnuto, kdo skončí na jakém místě,“ ví trenér Šejba.

S kým se Jestřábi utkají v play-off, to se dozvíme až po konci základní části. Bude to nejspíše někdo z trojice Poruba, Litoměřice nebo Vsetín.

„Nevíme pořád, na koho narazíme. Já bych si přál Litoměřice. Vsetín je jiný. Mají malé hřiště a umí to na něm, tím pádem mají rychlejší reakce. Těžko ale říct. Kdo tam bude, tak tam bude. Rozhodne chtíč a zarputilost,“ řekl osmapadesátiletý trenér.

Jak lze ve vyřazovací části uspět? Prostějovský trenér má jasno – hrát bez chyb.

„Play-off je jiná soutěž. Hraje se to na krev a každá chyba, která se vyskytne, je většinou potrestaná. To my musíme minimalizovat. Většinou je to z podcenění situace. Začíná se ale za stavu 0:0,“ dodal Šejba na závěr.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Slavia Praha 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 13. Gago (Chlán, Hrdinka), 31. Chlán (Žálčík, Gago) – 9. Sedlák (Vampola), 23. Šteiner (J. Doležal, Pšenička), 48. Kuťák (Novák, Bednář), 54. Šmerha (Vlček, Sedlák), 60. D. Krejčí Rozhodčí: Barek, Wagner – Maštalíř, Kráľ. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Drtil, Hrdinka, Matyáš, Piegl, Staněk, Hefka, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Hrníčko – Žálčík, Chlán, Gago – M. Novák, T. Kaut, T. Jandus – Motloch, Janeček, Vachutka. Trenér: Jiří Šejba.

Slavia Praha: Michajlov – T. Duda, Sedlák, Jeřábek, Veber, D. Krejčí, J. Novák, J. Říha – Vlček, Vampola, Šmerha – Kafka, Jaroslav Bednář, Kuťák – M. Ondráček, Poletín, Kružík – J. Doležal, Šteiner, Pšenička. Trenér: Miloš Říha.

JIŘÍ HORÁK