Po Jakubu Kubešovi se obranné řady prostějovských Jestřábů znovu o rozšíří o další jméno. Do týmu Martina Janečka totiž přichází z vedoucího celku Chance ligy - ostravské Poruby - zkušený Jan Pohl.

Jan Pohl v dresu Poruby | Foto: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Po ukončení smlouvy v Porubě se mi otevřela možnost jít do Prostějova. Zavolali jsme si s panem Luňákem a Janečkem. Já z toho měl dobrý pocit a rychle jsme se domluvili. Já se teď budu ze všech sil snažit, abych byl týmu prospěšný," prohlásil pro prostějovský web po podpisu tento 32letý bek, který v minulosti nastoupil i do několika extraligových klání.

Předminulou sezonu strávil tento řízný borec v Sokolově, kde s týmem nakonec pod taktovkou ještě nedávného prostějovského trenéra Martina Štrby došel až do semifinále druhé největší soutěže. Tehdy se bezesporu jednalo o největší překvapení celé sezony.

„Byla to odměna za celou sezónu, že jsme se dostali až tak daleko. Myslím si, že to se v Sokolově jen tak nezapomene, protože byl to úspěch celého Baníku a sešlo se spoustu věcí, dařilo se všem a drželi jsme při sobě. Každé angažmá vám něco dá. Ať už plus nebo mínus, je třeba se dívat dopředu," říká a dodává, že když všechno dobře půjde, naskočí v barvách Hanáků už do sobotního domácího zápasu proti Třebíči.

Jestřábi si z Prahy nevezou ani bod. Porazil je jejich ještě nedávný kouč

A z jeho příchodu má nemalou radost i hlavní jestřábí kouč Martin Janeček: „Honza Pohl je pro mě hráč kvalitou na hraně extraligy. Skvěle a konstruktivně řeší situace pod tlakem, má dobré bruslení a i on se otvírá jako možnost do přesilové hry," slibuje si. V dalším domácím zápase se utkají Jestřábi s týmem TřebíčeZdroj: Deník/VLP Externista