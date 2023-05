Po podpisech brankářské jedničky Jaroslava Pavelky a čtyř základních kamenů v útoku, kterými jsou Vilém Burian, David Ostřížek a Tomášové Jáchym s Jiránkem přišly u Jestřábů na řadu i obránci. Mezi těmi budou i nadále působit Martin Pěnčík společně s Alešem Polednou. Ti se spolu shodli na tom, že je velice potěšila vysoká míra času, kterou na ledě dostali.

Aleš Poledna a Martin Pěnčík pokračují v Prostějově i v příští sezoně | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Důvodů pro podpis bylo více. Ať už velké zápasové vytížení či výborné zázemí, které tady je. Samozřejmě také hrálo roli, že jsem odchovanec a mám tu spoustu kamarádů, takže Prostějov pro mě byl priorita," říká Martin Pěnčík, který se stal s dvaceti kanadskými body v základní části nejproduktivnějším obráncem celého týmu a v play-off přidal další dva body za gól a asistenci.

„Je to super. Určitě bych v tom chtěl pokračovat. Důležitější je ale pro mě úspěch týmu," dodal ke svému bodovému úspěchu.

Podobně úspěšný byl ale i 21 Aleš Poledna, který po základní části skončil v hodnocení +/- mezi všemi obránci na krásném třetím místě. Ani on však svůj přínos týmu nechce nějakým způsobem zbytečně zveličovat. „Občas jsem na to koukl, ale snažil jsem se vždy hrát co nejlépe do útoku i do obrany. Nakonec se z toho vyklubal ten výsledek, který mě potěšil. Každopádně bez zbytku týmu bych se na taková čísla nedostal," říká skromně.

Rozdělení nám hodně dalo

Oba hráči nastupovali v první polovině sezony spolu v jedné obranné dvojici. Postupem času je však trenér Totter rozdělil. „Byli jsme hodně brusliví, ale někdy jsme až moc létali do útoku, což vedlo i ke zbytečným gólům. Na konci jsem hrál se Stáňou (Robin Staněk, pozn. red.). To je zkušený hráč. Nechával mě se v útoku vyblbnout a sám to jistil zezadu. Jsem za to rád, protože mi předal cenné zkušenosti," říká Pěnčík.

„S Pěnčou jsme začínali už od přípravy, takže jsme na sebe byli zvyklí. Věděli jsme, co si může ten druhý dovolit a co zase ne, kdy podpořit útok a nebo zajistit toho druhého, takže jsme byli celkem sehraná dvojice," doplnil jej Poledna.

„Poté jsem hrál také s Tomášem Valentou a šlo vidět, že ten už má úplně jiné zkušenosti, protože věděl kdy a kam jít. Od února jsem pak hrál i s Kubou Kubešem a ten mi také hodně dal. Mohl jsem si víc dovolit a pokaždé, když se něco nepovedlo podle plánu, tak mi řekl nevadí, jedeme dál a nebojíme se hrát," dodal.

Špatný systém baráže?

Stejně jako v uplynulé, i v té příští sezoně budou mít Hanáci poměrně vysoké ambice a není tak bez šance, že by se třeba mohli ocitnout až v extraligové baráži. Tam by ale mohl nastat problém, stejně jako letos nastal Zlínu či minulý rok Jihlavě.

Ten problém spočívá v tom, že vítězný tým Chance ligy musí projít třemi náročnými sériemi, zatímco ten poslední extraligový má více než měsíční volno, během kterého si stihne odpočinout, dát se zdravotně do kupy a potrénovat. Zatím to vypadá, že žádná změna v tomto směru nepřijde.

„Myslím si, že tým z Chance ligy nemá moc šanci postoupit," říká natvrdo Martin Pěnčík a Aleš Poledna jej doplnil: „Bylo jasné, že půjde vidět velký rozdíl, když prvoligový tým musí v play-off odehrát skoro dvacet zápasů a extraligový má oproti tomu 40 dnů pauzu. Jde to pak velmi znát."