Jan Veselý a Jakub Illéš. Oba přišli až v průběhu sezóny a do už rozjetého vlaku naskočili naprosto skvělým způsobem. Společně si poté i zahráli v jedné formaci a tato jejich skvělá spolupráce může pokračovat i v sezóně 2023/24.

Veselý s Illéšem se radují ze vstřelené branky | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Mám radost, že zůstává i Kuba. Jestli to dopadne tak, že budeme opět vedle sebe, tak už víme, co od sebe čekat a můžeme na něco navazovat. On je rád na puku a já se zase rád někde ‚pomotám'. Snad mě párkrát zase najde," směje se 28letý Jan Veselý, který přišel na Hanou z Kolína výměnou za dosavadního kapitána Martina Nováka, včetně play-off nastoupil do 30 zápasů a přispěl týmu dvanácti body za deset branek a dvě asistence k tomu.

„Věděl jsem, že jdu do lepšího týmu, co se týká tréninku a týmové síly. Na body je nás tu více, takže z tohoto hlediska to bylo u mě slabší," dodal.

To 27letý odchovanec Vítkovic Jakub Illéš odstartuje v Prostějově už svou třetí sezonu. Tu první zde strávil v ročníku 2015/2016, kdy v dresu Jestřábů odehrál 48 utkání základní části a také všechny čtyři střetnutí ve čtvrtfinále play-off. Více se jich už jich proti pražské Slavii, pozdějšímu neúspěšnému účastníkovi baráže, bohužel nekonalo.

„Rozhodně se tady za těch sedm let, co jsem tady nebyl, neskutečným způsobem zvedlo zázemí a celkově i úroveň," konstatuje spokojeně.

Oba hráči pak sice tvrdí, že svou roli, kterou by měli v následující sezoně v týmu plnit, ještě dopodrobna neznají, avšak už pomalu tuší, co by se od nich zhruba mělo vyžadovat.

„Můj úkol byl vždy dávat góly, ale jak říkám, je tu kvalitní tým a je nás tu na vše více. Věřím, že předvedeme kvalitní hru a dosáhneme nějakého velkého úspěchu," říká Veselý odhodlaně.

„Teď ještě nedokážu odpovědět, protože neznáme kompletní složení trenérského týmu. Jsem hráč, který rád hraje s pukem a rozhoduje zápasy a byl bych hrozně rád, kdyby tomu tak bylo i v této sezóně a nejlépe od samotného začátku,“ doplňuje ho Illéš.

Ten tedy narážel na fakt, že trenér Aleš Totter v týmu Prostějova skončil. Šuškaná se definitivně potvrdila na prvního máje, kdy stratéga jako posilu realizačního týmu ohlásil slovenský Poprad.

Do karet by nicméně Jestřábům mohlo také hrát to, že oproti předchozím rokům zůstane tým jinak z velké části nezměněný.

„Je to skvělé. Už se všichni těšíme, až se zase sejdeme. Úplně stejně se ale těšíme i na všechny fanoušky, protože jejich počet a fandění nás v play-off motivovalo hodně a věřím, že nás takto poženou i příští celou sezonu,“ uzavírá Jan Veselý a Jakub Illéš mu s úsměvem přitakává.

