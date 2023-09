Co vás přivedlo k návratu do nově utvořeného týmu mužů SK Prostějov 1913?

První motivací pro mě byla kabina, že se zase uvidím s klukama. Tou další rodina. Že mí dva kluci uvidí, jak starý osel ještě po práci může zabrat v bráně. A že ten starší by tím pádem mohl dvakrát tolik (úsměv).

Taky se v týmu potkáte se starými známými, s nimiž jste v prostějovském dresu odehrál spoustu druholigových zápasů. Cítíte v tomto sílu?

Zažil jsem to i v Uničově, kam jsem přišel asi před šesti lety po dvouleté pauze. Taky tam byli starší kluci, kteří prošli Prostějovem, a doplněné to bylo mladšími. Jenže Uničov má tu nevýhodu, že nemá dorost nebo juniorku. V tom je v Prostějově obrovská výhoda. Máme strašně široký kádr. Nemyslím si, že někdo jiný v soutěži má tolik kluků teď na ledě.

Na soupisce jste celkem čtyři gólmani. Kolik toho hodláte v sezoně odchytat?

Na jednu stranu jsem vždy chtěl být lepší než kolegové v mančaftu, kdekoliv jsem chytal. To je asi přirozené. Já věřím, že to mezi námi normálně bude fungovat. Neříkám, že se nechci dostat do zápasu, ale taky dobře vím, že ve svém věku nemůžu z 24 zápasů odchytat dvacet.

Tým na papíře vypadá na krajskou ligu hodně nadstandardně. Cílem je titul a postup?

Ten mix hráčů je skvělý. Tuhle soutěž už jsem ovšem hrál v Uničově před pár lety i třeba s Kubou Čuříkem a byli jsme tehdy ve finále. Byli jsme ale mladší a už tehdy to mělo úroveň, ze které jsme byli překvapení. Jenom proto, že máme jména, nemůžeme říct, že postoupíme hned do druhé ligy. A v další sezoně do první (směje se). Realita je jiná. Je tam spousta mladých týmů, které hrají tuto soutěž dlouho. Soupiska je krásná věc, ale přistupujme k tomu s pokorou.

Tým má určitě potenciál přivést na stadion v Prostějově spoustu fanoušků. K tomu vstupné padesát korun a k tomu pivečko zdarma. Bavili jste se, kolik čekáte lidí na každý zápas?

3 I přes původní dezinformaci z prostějovského tábora nastoupil Dalibor Sedlář do branky.Zdroj: DENÍK/Martin Dostál

Každý tak nějak sní o tom, že tady lidé chodit budou, že se nám to společně podaří natáhnout. Pamatuji si zápasy v Hodoníně, kde pár let zpátky chodilo více lidí na krajský přebor než na druhou ligu. Netvrdím, že to tak bude tady. Ale loni jsme udělali sranda mač s klukama z Přerova (charitativní utkání starých gard v Prostějově, pozn. red.). A myslím, že několik stovek lidí si na zimák cestu našlo. Fanoušci tady vždy byli skvělí, tímto bych je chtěl za kluky a za kabinu pozvat.

Váš syn má deset let a chytá v prostějovské mládeži, nebylo by krásné, kdyby po vás pak jen převzal štafetu a ještě byste se za pár roků potkali v jednom týmu?

Bylo by to krásné, ale je mi 36 a po sérii různých operací a zranění si nedokážu představit, že za nějakých šest, sedm let budu schopný obléct se do výstroje a udělat na ledě rozklek. Bylo by to hezké, ale jsem realista (směje se).

Máte za sebou angažmá v Anglii, kde se také dalo hovořit spíše o amatérské úrovni hokeje pro fanoušky. Nebude to vlastně něco podobného?

V Anglii byla obrovská chuť diváků chodit na hokej. Neřešila se tolik kvalita, ale lidí chodila spousta. Pro mě to byla práce, byl jsem jeden z pěti zaplacených cizinců. Musel jsem odvádět nějaký výkon, ale zkušenost to byla skvělá. Šel jsem tam shodou okolností díky Lubošovi Korhoňovi (dalšímu hráči SK Prostějov 1913), který v tom mančaftu už byl pár měsíců přede mnou. Takže ano, věřím, že i tady to bude tak nastavené, že lidé se budou chtít hlavně bavit. A nebudou tolik řešit, jestli někdo udělal nebo neudělal chybu jako v profesionální soutěži. Snad si to všichni budeme společně užívat.

