Po zápase byl hodně zklamaný. Sice si v něm David Ostřížek připsal do svých osobních statistik dva body za vstřelený gól a asistenci, ani to však nestačilo k výře celého týmu. Prostějov padl se Vsetínem těsně v poměru 2:3 a ocitá se tak nad propastí vyřazení.

David Ostřížek při vedení jedné z mnoha útočných akcí | Foto: Deník/David Kubatík

„Zápas jsme nezačali dobře. Nešly nám nohy a v první třetině jsme gól dostali asi po právu. Potom si ale myslím, že jsme měli navrch a moc nechybělo, abychom po dvou třetinách nad Vsetínem vedli. I tak jsme ale šli do třetí třetiny za vyrovnaného stavu a jen vlastní nedůsledností jsme soupeři darovali dva góly. Potom už to proti tak dobrému týmu bylo velice těžké." krčil rameny po další těsné prohře jeden z největších jestřábích tahounů.

Právě on se ale mohl stát skutečným hrdinou zápasu. Pět a půl minuty před zazněním třetí sirény totiž dokázal při přesilovce snížit na rozdíl jediného gólu, což rozjelo sérii prostějovských šancí na vyrovnání.

FOTO: Jestřábi padli se Vsetínem potřetí. Poslední krok je nejtěžší, říká Totter

Bohužel ale Hanáci i přesto, že v posledních minutách dokonce sáhli i ke hře v šesti, žádnou z těchto příležitostí k poslání zápasu do prodloužení nevyužili a dali tak důvod početné skupině žluto-zelených příznivců v hledišti zpívat vítězný Vysoký Jalovec.

„Dali jsme do toho ke konci opravdu maximum. Alespoň jedna z těch šancí prostě gólem skončit měla. Štěstěna v tu chvíli ale bohužel nebyla na naší straně. Věřím , že právě takovéto zápasy budou pro kluky dobrou zkušeností do budoucna," popisoval se sklopenou hlavou.

Zápas pravdy tak Hanáky čeká již zítra od 17 hodin v pekle vsetínského Lapače. Pokud si chtějí svěřenci Aleše Tottera ještě udržet šanci na vytouženou účast ve finále, budou muset prolomit roli outsidera, popasovat se s téměř až nepřátelskou atmosférou a bezpodmínečně zvítězit.

VIDEO: Ani čtvrté semifinále se neobešlo bez chorea. Tentokrát šlehaly i plameny

„Myslím si, že Vsetín začne určitě zodpovědně z obrany a bude čekat na jakoukoli příležitost. My na druhou stranu na to budeme muset nějakým způsobem reagovat. Rozhodně ale ještě nechci nic vyzrazovat předem, takže si to nechám pro sebe," uzavřel David Ostřížek trochu tajemně, ovšem s bojovnou náladou.