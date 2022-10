„Bylo to nervózní. Soupeř byl prvních deset minut lepší. Jednoduše se dostával do pásma. My si nebyli schopni dát přihrávku. Zlepšili jsme se ve druhé polovině první třetiny," říkal po zápase kouč Jestřábů Aleš Totter.

Hned po dvou a půl minutách dostal za napadení pětiminutový trest hostující Jurčík a Jestřábi tuto výhodu využili úplně na maximum. Mezi časem 24:17 a 27:18 totiž nastříleli hned čtyři branky, o které se postarali Tomáš Jiránek, David Ostřížek a dvakrát Filip Jansa. Ve 34. minutě pak na 5:0 zvýšil Matouš Venkrbec.

„Soupeř nám tím vysokým trestem skutečně pomohl. Přesilovku jsme díky naší hokejovosti sehráli skvěle. Hráči, kteří čekali v přesilovce na gól, se trefili a tím jsme rozhodli," pokračoval prostějovský lodivod.

Ve třetí třetině se pak dostali ke slovu i Západočeši. Ve 49. minutě využil dvojnásobnou přesilovku Jan Pohl a o tři minuty později vstřelil druhý gól Baníku Petr Hauser. To však bylo z jejich strany vše.

„Ve třetí třetině jsme byli bohužel nedisciplinovaní. Měli jsme to dohrát. Místo toho jsme dostali dva góly a ještě to létalo dvakrát v brankovišti. Nebyli jsme disciplinovanější, což mě trochu mrzí. Hráli jsme zbytečně složitě. To už si nesmíme dovolit," uzavřel Aleš Totter na kritičtější vlně.

Zápas tak skončil 5:2 a katapultoval Hanáky na páté místo tabulky. S patnácti body navíc mají pouhou dvoubodovou ztrátu na první Třebíč.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 5:2 (0:0, 5:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Jiránek (T. Jáchym, Jansa), 26. Jansa (T. Jáchym, Valenta), 28. Ostřížek, 28. Jansa (Jandus, Valenta), 34. Venkrbec (Maruna, Routa) – 49. Pohl (Zadražil), 52. Hauser (Krejčí). Rozhodčí: Wagner, Grygera - Blažek, Kráľ. Vyloučení: 5:3. Využití: 4:1. Diváci: 1489.

Prostějov: J. Němeček (Micka) – Benda, Poledna, Staněk, Malák, Pěnčík, Valenta, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Jandus – Burian, Ostřížek, Hašek – Jansa, Vlach, Slanina – Routa, Venkrbec, Maruna. Trenér: Aleš Totter.

Sokolov: Michajlov (28. Cichoň) – Jan Novák, Klejna, Pohl, Weinhold, Krejčí, Tomek, Rulík, Krutil – Vracovský, Kverka, Tomi – Osmík, Zadražil, Hauser – Švec, Jurčík, L. Stehlík – Ton, Vrhel. Trenér: Martin Štrba