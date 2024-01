Nenávistné pokřiky, chorea, skvělá návštěva, zkrátka hokejový svátek. Na prostějovském zimáku v sobotu odstartuje již čtvrté hanácké derby aktuální sezony Chance ligy. A ač by se dle letmého pohledu na tabulku soutěže mohlo zdát, že domácí Jestřábi budou jasnými favority, realita je trochu někde jinde. Přerovští Zubři jsou totiž na vítězné vlně a jen tak z ní chtít seskakovat rozhodně nechtějí.

Hokejové derby Přerov - Prostějov v září 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

Prostějovské dravce ani v plné sestavě nečeká nic jednoduchého. V posledních zápasech totiž jen střídají výhry s prohrami, zatímco jejich soupeř je od nového roku k nepoznání. Zdá se, že Zubři našli pod novým trenérem Mikeskou správný směr a z celkových devíti utkání v roce 2024 triumfovali hned v osmi z nich. Díky tomu utekli svým pronásledovatelům a upevnili si místo v první desítce. A nejen to, na šesté místo okupované Litoměřicemi ztrácí už jen pouhé dva body.

Kiks sudího v derby nepomohl. Mikeskovu premiéru zkazil Prostějov s Grinchem

„O vzestupné tendenci Přerova samozřejmě víme. Vycházejí z velice dobré obrany jištěné výborným brankářem. Není to ale nic nového. Vrátili se jen ke kvalitě, která je zdobila ze začátku sezony i v té předchozí. Abychom je porazili, budeme muset podat nadstandardní výkon," dobře ví prostějovský trenér Martin Janeček.

Jestřábům chybí jediný hráč

Toho může těšit to, že jsou pouhých deset zápasů před koncem základní části bez větších zdravotních komplikací, z čehož budou moci těžit také v tomto ostře sledovaném mači. „Nenastoupí jen Tomáš Jáchym, který by se už ale měl na ledě ukázat ve středu ve Zlíně. Naopak jsem rád, že se do sestavy vrací Lukáš Forman, což bude posílení zadních řad," libuje si 49letý trenér.

Přerovu chybí zkušené opory

To Michalu Mikeskovi s Petrem Dočkalem stále chybí nejvytěžovanější obránce Robert Černý a zkušení útočníci Tomáš Doležal s Jakubem Svobodou. Naopak návrat po zranění hlásili v posledních duelech útočníci Joshua Mácha a David Březina. Velkolepý byl i něco málo přes týden starý comeback přerovské ikony Romana Pšurného ze slovenské Skalice.

Březina: Jedeme s pokorou

Přerované i přes lednovou marodku jedou na horký led úhlavního nepřítele s puncem týmu s nejlepší aktuální formou v soutěži.

„Jedeme ale s pokorou. Budeme chtít hrát náš hokej a užít si to,“ hlásí útočník Zubrů David Březina, který ve středečním utkání proti pražské Slavii (výhra 4:1) naskočil po třech týdnech a ihned skóroval.

Mužem číslo jedna je však po celou sezonu (a v posledních duelech to platí snad dvojnásob) brankář Michal Postava. Toho ve středu dělila minuta a 32 sekund od třetího čistého konta v řadě!

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Suverén v bráně. Stále teprve 21letý gólman už dostal úspěšnost zásahů nad 94 a půl procenta. Lepší čísla má jen Daniel Dolejš ze suverénní Poruby, který však odchytal o 12 zápasů méně. V lednu Postava v 9 zápasech dostal pouhých 11 branek.

Zdroj: Deník/Lukáš KaboňFantom s maskou trenéra neděsí. „Michalovy kvality známe,“ ubezpečuje Martin Janeček. „Hráči, zejména střelci, dostanou instrukce o jeho slabinách. Důležité ale bude samozřejmě zařídit, aby toho viděl co nejméně. Jak už jsem ale říkal, více než na brankáře se budeme muset připravit na zlepšenou hru Přerova. Kádr na to máme kvalitní dost,“ má jasno prostějovský lodivod a bývalý hráč obou znesvářených celků.

Atmosféra je vždy vynikající

A ač si atmosféru derby vyzkoušel z obou stran barikády, přiznává, že tu rivalitu, která je nesporná, nikdy až zase tak moc nevnímal. „Je to hlavně záležitost fanoušků. Na druhou stranu jsem se ale vždy velice na tu atmosféru těšil a nejinak je tomu i teď. Věřím, že budou oba kotle obrovské a hlavně, že půjdou také pořádně slyšet. Každému hráči se v takové kulise automaticky vždy hraje lépe," uzavřel.

Skončí to nerozhodně?

V dosavadní sezoně se zatím dvakrát radovali Jestřábi, kteří v obou případech zvítězili venku. Ve čtvrtém kole dokázali srovnat na 3:3 pouhých šestnáct sekund před koncem zásluhou Račuka a půl minuty před koncem prodloužení rozhodl Burian. V zápase 30. kola pak po obratu slavili vítězství 4:1. V kole sedmnáctém na prostějovském ledě se však radovali modro-žlutí, kteří i díky famóznímu výkonu již zmiňovaného Postavy slavili těsné vítězství 2:1.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Právě Michal Postava bude dle předpokladů největší překážkou pro nálety Jestřábů, kteří zůstávají dle sázkových kanceláří favoritem zápasu – na jejich triumf se dá vsadit v kurzu lehce nad 1.80. Kurzy na Přerov se u některých sázkovek blíží i číslu 3,50.

Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Přerovem. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

Buly posledního střetnutí obou rivalů v základní části bude vhozeno v sobotu 27. ledna přesně v 17 hodin.