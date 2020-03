První březnový týden je pro prostějovské hokejisty zároveň tím posledním v rámci celé sezony. Jestřáby po pondělní domácí prohře s Třebíčí (2:3) čeká už jen středeční cesta do Benátek nad Jizerou a sobotní rozlučkový domácí duel proti Ústí nad Labem.

Pro hokejisty z Hané byla sezona jednou z nejhorších za poslední roky. Už několik kol před koncem ve skupině poražených věděli, že pro ně bude předkolo play-off zapovězeno.

„Pro mě je to obrovské zklamání, já chci s Prostějovem strašně moc uspět. Potenciál jsme my mladí kluci ale nenaplnili,“ prohlásil obránce Petr Krejčí.

„Výjimkou byl Chlánič (Petr Chlán), který se rozehrál do výborné formy, ale my ostatní jsme zaostávali. Divoch (Tomáš Divíšek) už před sezonou říkal, že by nám mladým rád předával zkušenosti a my bychom se měli postarat to to, abychom týmu pomohli. To se ale nestalo,“ rekapituloval dvacetiletý bek, který je místním odchovancem.

Změna k lepšímu nepřicházela ani postupem sezony. „Když se Divoch vrátil na led, tak vyčníval, stejně jako Nouzik (Tomáš Nouza). My jsme se nedokázali nějak připojit. Já jsem ze sebe strašně zklamaný,“ sypal si popel na hlavu mladík Krejčí.

Jeho velezkušený spoluhráč Tomáš Divíšek přiznal, že v týmu letos postrádal správný hráčský charakter. „Ten vnitřní motor nám chyběl, to byl základní kámen neúspěchu.“

Jiří Vykoukal, který v úvodní části sezony vedl tým coby trenér, se čtyřicetiletým matadorem souhlasil. Jeho svěřenci málo padali do střel, nebyli schopni otočit nepříznivě se vyvíjející zápas: „Spousta hráčů nedosáhla na svůj potenciál, na který jsme věřili, že mají.“

Ti nejlepší dělají extrémní věci

Dalo se z mladíků vymáčknout víc?

„Já nejsem zastáncem toho, stát nad hráči s bičem a prosit je, ať dělají to, co milují. Pokud ten sport budu milovat, tak musím jít, dřít a na tréninku se s prominutím poblít a musí se mi třepat ruce. Každý hráč musí vědět, co chce v životě a ve sportu dosáhnout a jakým způsobem,“ vysvětloval Vykoukal.

„Ti nejlepší z nejlepších jsou takoví proto, že dělají extrémní věci navíc. Pak se můžete někam posunout a to kluci musí všichni vidět sami,“ prohlásil.

Základní kádr Prostějova byl velice úzký a tým musel spoléhat na hráče na střídavé starty.

„Nejsem zastáncem toho, aby se tady protočilo šedesát lidí za sezonu. Chci, aby byl tým pohromadě, aby tady bylo dvacet nebo dvaadvacet hokejistů, které bychom si mohli udržet. V naší situaci to ale nebylo možné, takže přicházeli hokejisté na střídavý start,“ konstatoval Vykoukal, sportovní manažer týmu.

Pohovory s majitelem o budoucnosti

Neúspěšnou sezonu chce Vykoukal napravit v příštím ročníku Chance ligy.

„Záležet ale bude na pohovoru s majitelem klubu, kam dál klub směřovat, kam směřovat výběr hráčů. Musíme si z toho samozřejmě vzít obrovské ponaučení, ale je to sport a ten se nám nepovedl,“ prohlásil Vykoukal.

„Představa je taková, že s hokejem se bude pokračovat. Všechno bude záviset na partnerech a na městě, v jaké to bude rovině. Vše ale bude opravdu záležet na rozhodnutí majitele,“ doplnil.

Zatímco Tomáš Divíšek v sobotu odehraje s největší pravděpodobností poslední zápas profesionální kariéry, mladík Petr Krejčí už teď vzhlíží k dalšímu ročníku.

„Tuhle sezonu beru jako obrovskou školu. Já jsem nikdy nezažil takové problémy, trochu mě to na začátku zlomilo, ale teď se na to už dívám jinak a je tam spousta ponaučení do příští sezony,“ prohlásil prostějovský patriot.

„Dostal jsem tady velkou důvěru v podobě čtyřleté smlouvy a věřím, že v dalším roce to dokážeme otočit a půjdeme znovu tím správným směrem,“ dodal Krejčí.

LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Divíšek (Račuk), 30. T. Jandus (M. Novák) – 27. Vodný (Nedvídek, Szathmáry), 29. Nedbal (Bittner), 42. Nedvídek (Šťovíček, Szathmáry). Rozhodčí: Dědek, Obadal – Zedník, Kučera. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Diváci: 320.

Prostějov: Štůrala – Hrádek, Mrázek, P. Krejčí, Hamrlík, Muška, Husa, Fojt – Chlán, Račuk, Hrníčko – M. Novák, Nouza, T. Jandus – Antoníček, Divíšek, Machač – V. Meidl, Knap. Trenér: Ladislav Lubina.

Třebíč: Jekel – Szathmáry, Furch, Nedbal, Padrnos, Kowalczyk, V. Čejka, Hort – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Laš – Ferda, Václavek, Michálek – P. Kratochvíl, Tadeáš Král, Podlaha. Trenér: Radek Novák.