Běžela teprve třetí minuta zápasu 41. kola Chance ligy mezi prostějovskými Jestřáby a litoměřickým Stadionem a domácí fanoušci se už mohli začít radovat. Postaral se o to poměrně sváteční střelec Jan Maruna, který zakončil nádhernou a rychlou útočnou akci svých spoluhráčů. Jak se ale později ukázalo, jednalo se v tomto utkání o jediný moment, který prostějovským příznivcům přinesl radost. Konečné skóre totiž zní 1:4.

Oslava litoměřických fanoušků po výhře v Prostějově | Video: Deník/David Kubatík

„My jsme do zápasu dobře vstoupili, ale samozřejmě jsme věděli, že Litoměřice mají šikovné útočníky a hrají to většinou na brejky. Už jsme se na tom podruhé doma nachytali, takže je třeba se z toho poučit a do té důležité fáze sezony se zlepšit," říkal po zápase jediný střelec Hanáků v tomto zápase a s plnou pokorou dodal: „Chceme, aby na nás lidé chodili a takhle je prostě do hlediště nenalákáme."

Může ho tak alespoň těšit, že tento gól, který se stal jeho teprve druhým v sezoně, patřil rozhodně k tomu hezčímu, co Chance liga svým divákům může nabídnout. Po bleskurychlém otočení hry totiž puk v útočném pásmu krásnou kličkou vybojoval Burian, poslal jej na pravou stranu Venkrbcovi a ten jej v rozhodující okamžik místo střely poslal Marunovi před prázdnou branku.

„Bylo to krásné. Oceňuji zejména to, jak Matouš zachoval chladnou hlavu a poslal to na mě. Je opravdu radost začít zápas takovýmto způsobem. Jen je škoda, že už pak naše lajna týmu nepomohla více," pokrčil rameny.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Třikrát by to třeba nepískl…

A u jednoho gólu zůstat v žádném případě zůstat nemuselo. Ve dvanácté minutě totiž tento řízný útočník mohl poslat Jestřáby do vedení 2:1, když se nejlépe zorientoval ve skrumáži před jinak skvěle chytajícím Paříkem a protlačil puk až do sítě. Bohužel pro něj i celý tým ale došlo ještě předtím k předčasnému písknutí rozhodčího.

„Prorval jsem to tam asi i s betonem. Třikrát by to rozhodčí třeba nepískl, ale dnes bohužel ano. To se stává. Nemyslím si ale, že nás to poznamenalo. Zlomové spíš bylo to, že jsme nevyužili přesilovku pět na tři a hned nato dostali gól na 1:3. Do karet nám prostě nehrálo nic," mrzelo 34letého odchovance Havířova. Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Přerovem. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

Snažím se plnit svou roli

Ten se v posledních zápasech díky několika zraněním v týmu vymanil z pozice třináctého útočníka a dostal se tak více do hry. „Jsem za to rád. Každý hokejista chce samozřejmě hrát a já nejsem výjimka. Sezona bude ještě dlouhá a já se budu snažit plnit roli, kterou po mně budou trenéři chtít. Vždy ale, když zrovna jdu na led, musím tomu týmu něco dát. Tím se řídím," vysvětlil.

FOTO: Skvělý začátek Jestřábům nestačil. Tři body po obratu míří do Litoměřic

Recept? Sekám díry do ledu

V jedné věci je ale Jan Maruna skutečným unikátem. Jak v minulé, tak ani v letošní sezoně totiž nechyběl v ani jednom ze zápasů a má tak v rámci svého prostějovského působení zatím stoprocentní docházku. Jaký je jeho recept?

„Člověk musí být samozřejmě dobře připravený už na začátku sezony. Kolikrát je to ale i o štěstí, protože když vás blbě trefí puk, neuděláte nic. Neméně důležitá je ale i správná regenerace. Já osobně si nemohu vynachválit ledovou vodu. Celkově se otužuji hodně, takže se mě netýkají nějaké rýmy a podobné neduhy. Chodím i vysekávat díry do ledu," prozrazuje.

Musíme ukázat zkušenosti

V dalších dvou zápasech nečeká Jestřáby nic jednoduchého. Už dnes se totiž vydají přes celou republiku k zítřejšímu zápasu na ledě Sokolova, který dokázal zvítězit v posledních dvou zápasech, mimo jiné i na ledě zlínských Beranů. V sobotu je pak čeká regionální derby proti přerovským Zubrů, kterým se zatím v nové kalendářním roce nadmíru daří a vyhráli sedmkrát z celkového počtu osmi zápasů.

„Víme, co od toho čekat. Budeme muset od prvního do posledního bodu splnit všechny ty věci, které si říkáme. Když to děláme, tak většinou diktujeme hru. Když s tím ale přestaneme, máme problémy. Jsme starší a vyspělý tým a musíme ty zkušenosti i ukázat. Věřím, že to tak bude," uzavřel Jan Maruna.