Po jednozápasové pauze se do sestavy opět vrátil forvard Jestřábů Petr Chlán, který ve druhé třetině zápasu se Slavií vyrovnal v přesilové hře na 2:2. Nicméně i tak se musel druhý nejproduktivnější hráč Hanáků, společně se spoluhráči, smířit s prohrou.

Jak byste utkání se Slavií zhodnotil?

Zápas to byl vyrovnaný. Po dlouhé době jsme měli aktivní úvod. Dostali jsme sice jako první branku, ale dokázali jsme ještě v první třetině vyrovnat. Po dlouhé době jsme byli málo vylučovaní, což bylo důležité. Zápas byl poté jen o tom, na jakou stranu se přikloní štěstí. Bohužel štěstí měli na konci hosté.

Trenér Šejba naopak po utkání říkal, že vyloučení bylo pořád moc. Nebyl to jeden z důvodů nejen prohry se Slavií?

Já jsem myslel málo vyloučení v první třetině. Něco tam pak z naší strany bylo, ale nevím, jestli se to mělo nebo nemělo pískat. Byly to fauly na hraně. Gól z přesilovky nám hosté dali, poslední byl pak do prázdné, tím pádem bych to neviděl zase až tak černě.

V minulém zápase s Litoměřicemi jste nehrál. Jaký byl důvod?

Doléčoval jsem zranění. Od trenérů jsem dostal volno, protože mi nebylo úplně nejlépe. Teď se šíří různé nemoci, tak aby z toho nebylo náhodou něco většího, jsem radši zůstal doma.

Čeká vás poslední zápas základní části. Určitě budete chtít před play-off zlomit šňůru proher, souhlasíte?

Určitě ano. Musíme se na to připravit jako na každý jiný zápas, jít do toho naplno a pak začíná nová hra. Pokud budeme chtít být úspěšní, tak do toho budeme muset jít s čistou hlavou a nemyslet na tu špatnou sérii, kterou nyní máme.

Koho byste si přál v play-off, pokud byste si mohl vybrat?

Jelikož jsem v dospělém hokeji ještě nehrál play-off, tak je mi to úplně jedno. Myslím si, že umíme na Třebíč a ta by se mi asi líbila.

Play-off pro vás bude mezi dospělými velká neznámá, co od něj očekáváte?

Jelikož nejsou diváci a tím pádem nebude taková atmosféra jako normálně, tak to bude asi podobné jako v juniorech. Nebude to o individuálních věcech ale o tom, jak se připraví taktika, jak se to bude dodržovat a kdo vydrží hrát až do konce.

Vyřazovací část budete začínat venku. Je to podle vás nevýhoda?

Myslím si, že to není asi až tak důležité. Musíme jít s čistou hlavou a nekoukat se za sebe. Můžeme jednou vyhrát venku a poté se nám bude doma hrát lépe. Když doma dvakrát vyhrajeme, můžeme postoupit dál a kdo ví, jak to potom bude.