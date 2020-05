Třiapadesátiletý kouč o jiném angažmá neuvažoval a připíše si tak druhou sezonu na prostějovské střídačce. „Hlavně do ní chci jít s nadšením,“ plánuje bývalý hokejový reprezentant.

Proč trvalo tak dlouho potvrzení vašeho angažmá?

To netuším. Já jsem ale chtěl v Prostějově dokončit práci, kterou jsem tu rozdělal. Hlavně mi ale jde o to, abych odvedl práci s lepším výsledkem, než tomu bylo v minulé sezoně.

Takže o jiném angažmá jste neuvažoval?

Rozhodně ne. Nic jsem neřešil.

Proč se minulá sezona nevydařila podle představ? V čem byl hlavní problém?

Nechci se v tom zbytečně rýpat. Věcí, co tam bylo špatně, bylo rozhodně více. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Poučíme se z toho a příští ročník se budeme snažit tyto věci neopakovat.

Když se ještě vrátíme k nedohrané sezoně, souhlasil jste s postupem Českých Budějovic do extraligy?

Jasně, Budějovice ukázaly dominanci, takže s tímto jsem neměl problém. Jsou tam zaslouženě.

Co čekáte od nového ročníku?

Hlavně do něj chci jít s nadšením. Věřím, že kluci, kteří jsou zatím potvrzení, budou zkušenější a že se nám v rámci možností podařilo mužstvo vhodně doplnit. Očekávám od nás agresivnější hokej ve větším pohybu, který se, doufám, bude líbit i našim fanouškům a ti si opět najdou cestu na zimní stadion.

Jiří Vykoukal před pár dny v rozhovoru pro Deník potvrdil, že jednáte o příchodu útočníka Tomáše Kauta. Mohl byste prozradit, jak to s ním vypadá a popřípadě i s dalšími hráči?

Tohle má v kompetenci Jirka, takže až ten uzná za vhodné to oznámit, určitě to udělá.

Budete v příští sezoně sázet více na mladší hráče?

Ano, budeme. Očekávám od nich, že více přiloží ruku k dílu a více se zapojí do důležitých částí zápasů, jako jsou třeba přesilovky. Zkušenosti nějaké posbírali, tak doufám, že se více prosadí a budou produktivnější. Obecně od nich čekám větší pohyb, důraz, agresivitu a v neposlední řadě také herní disciplínu.

Budete spoléhat na týmové pojetí?

Ano. Chceme se prostě prezentovat hokejem, který přitáhne lidi na zimní stadion. To je pro nás důležité.

Jak probíhá příprava na další sezonu?

Hráči se připravují individuálně. Posílají nám tréninkové deníky vždy každý týden, co konkrétní den v tom týdnu dělali. Doufám, že to neprobíhá podle přísloví „papír snese všechno“ a že to, co nám poslali, skutečně odpracovali. Kluci ale mají přesně dané tréninkové dávky, ve kterých se mají pohybovat, takže v tom snad nebude problém.

Takže společnou letní přípravu v plánu nemáte?

Něco v plánu máme. Hledáme určitý kompromis, kdy bychom do toho vstoupili. Zatím to vypadá na půlku června s tím, že bychom jeli bez přestávky nebo maximálně s týdenní pauzou a na to navázali tréninky na ledě.

Jiří Vykoukal také naznačil, že pravděpodobně nebudete spolupracovat s žádným extraligovým týmem a budete mít tím pádem širší kádr. Bude to výhoda?

I s tímto jsme do této sezony šli, že kádr bude širší a že se nám tu neprotočí tolik hráčů. Jsem přesvědčený o tom, že to je takhle lepší. Na druhou stranu ale nevylučuji, že by se tu nemohl objevit hráč, který by nám pomohl.

Předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král nyní zvažuje o tom, že by se extraliga na dva roky zavřela a nikdo by nesestupoval. Jaký je váš názor jakožto trenéra týmu z Chance ligy?

Nebudu říkat, že jsem proti, ale můj názor je takový, že to není dobré pro českou mentalitu. Myslím si, že pro nás je lepší tlak a soutěživost, než přinést do nejvyšší české soutěže takovouto pohodu.

Autor: Jiří Horák