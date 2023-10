Jestřábi nepolevují. Pouhé čtyři dny po porážce první Poruby si totiž vyšlápli i na druhý celek tabulky ze Vsetína. A to i přesto, že na Lapači museli hned dvakrát dotahovat. Rozhodující gól však nakonec vstřelil necelou čtvrthodinu před koncem při vlastním oslabení sváteční střelec Jan Maruna.

Táhneme na hokej, Jestřábi doma v říjnu 2023 | Video: David Kubatík

„Jsem moc rád, že se nám zápas proti silnému Vsetínu podařilo zvládnout, navíc na jeho domácí půdě," říkal po zápase spokojený prostějovský kouč Martin Štrba.

Už od prvních minut se diváci na Lapači rozhodně nenudili. Na prostějovské straně nejdříve neuspěl v zakončení Račuk a hned nato na té vsetínské zase Jandus. V tomto duchu se pak nesla i celá první třetina, góly však padly až na jejím konci. Na začátku osmnácté minuty využil přesilovku po pouhých osmi sekundách Jestřáb Jan Veselý a půl minuty před sirénou se to samé podařilo i domácímu Vítu Jonákovi. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1.

I druhá třetina přinesla kopec oboustranné hokejové parády, jejíž síla nakonec nerozhodný stav roztrhala. Ve 32. minutě proměnil vsetínský nápor ve vedoucí branku Erik Hrňa a Hanáci museli dotahovat. A nakonec to zvládli ještě do druhé přestávky. Minutu a půl před jejím vypuknutím totiž překonal Romančíka svou výstavní střelou Zdeněk Doležal a zapříčinil tak, že se šlo do kabin znovu za nerozhodného stavu.

Tyč v přesilovce, pak tři góly Liberce. Mora propadla ve třetí třetině

Po necelých čtyřech minutách třetí části pak šel sice na trestnou lavici prostějovský Krejčí, to však Jestřábům nikterak nebránilo v tom, aby mohli jít poprvé v zápase do vedení. Venkrbec poslal dopředu Jana Marunu a ten z mezikruží propálil Romančíka potřetí. Tři minuty před třetí sirénou se pak znovu zaskvěl Štipčák, který zlikvidoval přesilovkový pokus Larsena. V závěru to Valaši po Marunově vyloučení zkusili v šesti proti čtyřem, v největší šanci však Rob promáchl před odkrytou brankou. Jestřábi se tak po porážce Poruby mohli začít radovat ze skalpu dalšího obřího favorita.

„Zápas se od začátku nevyvíjel podle našich představ, první třetina se nám nepovedla tak jak jsme chtěli, ale podržel nás brankář. Ve druhé dvacetiminutovce jsme ale zlepšili výkon a pak rozhodly speciální formace. Dali jsme gól jak v přesilovce, tak v oslabení, přiklonilo se k nám štěstíčko a v závěru jsme to dokázali zodpovědně ubojovat," uzavřel Martin Štrba.

V tuto chvíli jsou jeho svěřenci v tabulce na třetím místě, pouhé tři body za svým dnešním soupeřem a o skóre před čtvrtou Jihlavou. Jejich další kroky povedou v sobotu do Chrudimi, kde své domácí zápasy hraje béčko pardubického Dynama. Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.Zdroj: Deník/VLP Externista

VHK Robe Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Jonák (Rob), 32. Hrňa – 18. Veselý (Jiránek), 39. Doležal (Slanina), 46. Maruna (Venkrbec). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Hanzlík, Tvrdý. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2044.

Vsetín: Romančík – Staněk, Larsen, Smetana, Jenáček, Petrovický, Kojo, Ďurkáč – Jonák, Bērziņš, Rob – Půček, Klhůfek, Hrňa – Hořanský, Kern, Jandus – Holec, Dědek, Kratochvil. Trenér: Jiiří Weintritt.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Kloz, Drtil, Krejčí, Forman, Pěnčík – Jiránek, Venkrbec, Maruna – Veselý, Račuk, Illéš – Slanina, Pitule, Doležal – Fronk, Burian, Antoníček. Trenér: Martin Štrba.