Prostějovští Jestřábi vyrazili k souboji třetího se čtvrtým povzbuzeni zlepšenou formou i suverénní výhrou nad pražskou Slavií z posledního domácího zápasu. V Třebíči se jim však i přes brzký gól nedařilo. Inkasovali totiž hned čtyřikrát a museli se tak smířit s prohrou, která jim zkomplikovala jejich postavení v tabulce.

Před zápasem Jestřábi Prostějov - Slavia Praha (8.1.2024) | Video: Deník/David Kubatík

Jestřábi do zápasu nastoupili přímo famózně a už po necelé půlminutě šli do vedení. Skrytou střelu od modré Jakuba Illéše gólman Jekel neviděl, a tak mu nezbylo nic jiného, než lovit puk ze sítě. Hned nato ale Prostějovští nevyužili přesilovku a několik dalších šancí, což Horácká Slavia v šestnácté minutě při přesilovce potrestala. O vyrovnání se postaral Martin Dočekal. Víc se už toho v první třetině nestalo.

Druhou část začali aktivněji domácí, což se za chvíli propsalo i do skóre. Ve 29. minutě se prosadil po spolupráci s Bittnerem Martin Dočekal a stav věcí byl najednou opačný. Od té doby si pak oba soupeři vyměnili po několika zajímavých šancích, ale žádný další puk už do zaznění druhé sirény v síti neskončil.

Třetí část Hanákům nevyšla vůbec. Už po necelých třech minutách totiž inkasovali z hole Matěje Psoty, následně nevyužili přesilovku a v 53. minutě už prohrávali po zásahu stejného hráče o tři branky. Na tom se už do konce 60. minuty nezměnilo nic.

„Dnes jsme podali naprosto tristní výkon. Budeme doufat, že je to jedno z těch nešťastných zápasů v sezoně, který potká každé mužstvo. Dnes v našem výkonu nebylo vůbec nic, o co bychom se mohli opřít a budeme se snažit na to rychle zapomenout a dívat se dopředu. Kromě poučení totiž není, co si z dneška do dalšího zápasu vzít. Už teď se budeme připravovat na sobotní zápas s lídrem tabulky z Poruby," okomentoval průběh zápasu smutný prostějovský kouč Martin Janeček.

Jeho svěřenci tak kromě tohoto zápasu ztratili i svůj pohodlný náskok na Třebíč, který se smrsknul na pouhý jeden bod. A nutno říci, že nejsou v úplně nejlepší pozici, protože v příštích dvou kolech poměří své síly s dvěma nejlepšími celky soutěže, tedy Porubou a Vsetínem.

Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Porubou. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

SK Horácká Slavia Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Dočekal (Bořuta, Vodný), 29. Dočekal (Bittner, Psota), 43. Psota (Štebih), 53. Psota (Bittner, Dočekal) – 1. Poledna. Rozhodčí: Valenta, Květoň - Jindra, Augusta. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 762.

Třebíč: Jekel – Baláž, Bořuta, Vodička, Štebih, Furch, Poizl – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Vodný – Ondráček, Malý, Svoboda – Frömel, Kučera, Matě. Svoboda – Michalčuk. Trenér: Kamil Pokorný.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Poledna, Drtil, Pohl, Kubeš, Forman, Krejčí – Doležal, Hašek, Illéš – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Fronk, Maruna – Ostřížek, Venkrbec, Burian. Trenér: Martin Janeček.