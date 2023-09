Dlouho očekávaný den D v podobě startu nové sezony Chance je tady. Ve středu 13. září, se prostějovští Jestřábi střetnou s rezervním týmem Dynama Pardubice. Úvodní buly bude na prostějovském zimáku vhozeno v 18 hodin.

Hokej nahoru dolů a výhra Jestřábů. Taková byla generálka na Chance ligu s Michalovcemi. 7.9. 2023 Foto: Jakub Šustr, se svolením | Foto: Deník/Jakub Šustr

Na Hanou přijede kvalitní soupeř. "S respektem nastupujeme proti každému soupeři. Do zápasu jdeme s pokorou a vědomím toho, že se jedná o silného protivníka. Pardubicím se v přípravě dařilo a podle toho se na ně připravíme," hodnotí soka z východu Čech trenér Jestřábů Martin Štrba.

Prostějovská sestava bude postrádat dva útočníky. "Kvůli zdravotním problémům nemohou nastoupit Tomáš Jáchym a Honza Slanina. Jedná se o oslabení, ale při šíři kádru postavíme čtyři pětky," informuje Štrba.

V brankovišti bude oslavenec

"Jarda nastoupí jako jednička. V přípravě prokázal svou kvalitu i Marek Štipčák, což nás těší. Potvrdil, že jeho výběr na pozici číslo dva byl správný. Svoji šanci určitě dostane," komentuje situaci na důležitém postu hlavní kouč.

Diváci se mají na co těšit. "Budeme moc rádi, když přijdou lidi kluky povzbudit. První zápas je vždycky důležitý pro vstup do sezony. Podpora diváků vždycky potěší," zve Štrba fanoušky s tím, že je celá jestřábí letka ve velkém očekávání. "Příprava je dlouhá a všichni jsme rádi, že už to začne. Kluci budou určitě rádi, že se jim zmenší tréninkové dávky a začnou zápasy," uzavírá Štrba.

Pravděpodobná sestava Jestřábů:

První tři útočné trojice by mohly vypadat následovně: Burian, Ostřížek, Doležal – Jiránek, Venkrbec, Fronk – Veselý, Račuk, Illéš a složení obranných dvojic: Hanousek, Šidlík – Forman, Drtil - Kloz, Pěnčík.

Vše o Jestřábech před startem Chance ligy najdete ZDE.

Nejlepším střelcem Jestřábů se v přípravě stal s pěti góly Jan Veselý, čtyři přesné zásahy si připsal David Ostřížek a třikrát rozvlnil síť Marek Račuk. O vyrovnanosti kádru svědčí i fakt, že se v přípravě střelecky prosadilo celkem osmnáct hráčů.

PROGRAM 1. KOLA CHANCE LIGY, STŘEDA 13. ZÁŘÍ 2023:

HC Frýdek-Místek - HC Baník Sokolov (17), Berani Zlín - HC RT TORAX Poruba 2011 (17.30), SK Horácká Slavia Třebíč - VHK ROBE Vsetín (17.30), HC LERAM Orli Znojmo - HC Dukla Jihlava (18), LHK Jestřábi Prostějov - HC Dynamo Pardubice B (18), SC Marimex Kolín – HC ZUBR Přerov (18), HC Slavia Praha - HC Stadion Litoměřice (18).

Zdroj: Deník/VLP Externista