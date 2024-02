Prostějovští hokejisté jeli do Prahy k zápasu 49. kola Chance ligy se čtyřmi výhrami z posledních pěti zápasů v zádech a touhou přidat další úspěch. A při vedení 2:0 se mohlo zdát, že se jim to dokonce i podaří. Potom ale přišel velký slávistický obrat a hanácký vak na body zůstal prázdný. I přesto už ale mají jistou účast v play-off.

Před zápasem Jestřábi Prostějov - Slavia Praha (8.1.2024) | Video: Deník/David Kubatík

Jestřábi začali v Edenu dobře. Už na začátku deváté minuty totiž Pohl se Slaninou využili nepřesností v obraně sešívaných k přihrávce na Viléma Buriana a ten se v zakončení nemýlil. Pražané pak v přesilovce nevyužili dvě větší šance a záhy byli potrestáni, když se Lukáš Forman opřel do puku v mezikruží a nedal Hölsämu šanci. Dvoubrankové vedení však Hanákům nevydrželo ani minutu, když Vojtěch Polák přešel se štěstím přes Šidlíka a snížil. Domácí pak byli na koni a snažili se o vyrovnání. Do zaznění první sirény to ale nestihli.

Ve druhé třetině pak byli aktivnější slávisté, kteří si vytvořili řadu zajímavých brankových příležitostí, dlouho se však nedokázali prosadit. Šance si však vytvořili i Hanáci. Veselý ale z dobré pozice minul a Doležal ztroskotal na Hölsäho betonech. A pak to přišlo. Ve 36. minutě prolétl puk z hole Františka Hrdinky z pravého kruhu až do sítě u vzdálenější Pavelkovy tyče. Podruhé se tak už do kabin šlo za vyrovnaného stavu.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Do utkání jsme měli velmi slušný vstup a myslím si, že ačkoliv jsme v první třetině nakonec inkasovali, tak jsme ten zápas měli ve svých rukou. Od druhé části jsme ale bohužel povolili a soupeř díky tomu, že hraje s nožem na krku, hledal cesty k vítězství úsilím, pracovitostí a nám tyto faktory naopak minutu po minutě odcházely. To byl i důvod, proč jsme nenavázali na první dvě vstřelené branky," hodnotil zápas prostějovský kouč Martin Janeček.

Ten už ale po čtyřech minutách třetí periody neplatil. V tu chvíli totiž Edgars Kulda nádherně prokroužil pásmem a dobře mířenou střelou zápas otočil. Sešívaní pak už zbytek utkání kontrolovali a dočkali se i čtvrté branky, o které se postaral minutu před koncem Vladimír Kremláček.

Zmar Sigmy pokračuje. Bez vyloučeného Beneše prohrála v Teplicích

„Přestali jsme se prostě soustředit na to, co nás vede k vítězství, a Slavia toho využila. Vítězství si dnes odpracovala opravdu poctivě," uzavřel Martin Janeček.

Jeho svěřenci tak nezískali ani bod a jejich náskok na čtvrté Litoměřice už činí jen čtyři body. Ještě více se na ně bude moci po zítřejší dohrávce dotáhnout Třebíč, která na ně v tuto chvíli ztrácí bodů pět. S Třebíčí navíc odehrají i příští zápas 50. kola. Jednu jistotu ale už přece jen díky prohře Zlína mají, a to jistou účast v první šestce a tudíž i ve čtvrtfinále play-off.

V dalším domácím zápase se Jestřábi utkají s týmem TřebíčeZdroj: Deník/VLP Externista

HC Slavia Praha - LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (1:2,1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Polák (Žovinec), 36. Hrdinka (Holý, Kulda), 44. Kulda (Strnad, Všetečka), 59. Kremláček (Holý) – 9. Burian (Slanina, Pohl), 13. Forman (Jiránek, Doležal). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Kotlík, Pěkný. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 787.

Slavia: Hölsä – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Křepelka, Kremláček – Beran, Kulda, Guman – Průžek, Kucharčík, Brož – Všetečka, Slavík, Slavíček – Havrda, Polák, Strnad. Trenér: Aleš Totter.

Prostějov: Pavelka – Šidlík, Hanousek, Forman, Poledna, Pohl, Krejčí, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Doležal – Veselý, Hašek, Illéš – Burian, Ostřížek, Slanina – Maruna, Venkrbec, Fronk. Trenér: Martin Janeček.