Lídr počtvrté na kolenou! Jestřábi vyhráli v Porubě i díky Haškově michiganu

Jestřábi šli do zápasu na porubském ledě v dobré formě a rovněž i s vědomím, že svého soupeře, který vedl tabulku již o devatenáct bodů, jako jediní dokázali porazit hned třikrát. A co se nestalo, podařilo se jim to i napočtvrté. V Ostravě sice prohrávali, přesnými zásahy Doležala, Haška a Ostřížka však stav utkání otočili ve svůj prospěch a mohli oslavit vítězství v poměru 3:1. A obzvlášť ten Haškův stál opravdu za to.

Po třetí výhře nad Porubou v sezoně 2023/2024 | Video: Deník/David Kubatík