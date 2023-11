Bravo! Jestřábi zdolali suverénního porubského lídra i na jeho ledě

K zápasu 25. kola Chance ligy jeli prostějovští Jestřábi do Poruby, respektive do Kravař, kde našel dosavadní suverénní lídr soutěže svůj azyl. A Janečkovi svěřenci tam sice jeli s dvěma prohrami v řadě, avšak s vědomím, že jsou zatím jediným celkem, který Ostravany dokázal porazit. A to se jim teď podařilo i podruhé. Dokázali sii totiž vytvořit bezpečný tříbrankový náskok, který domácí sice zásadním způsobem ohrozili, vymazat jej ale nedokázali a Hanáci si domů vezou tři body za výhru 5:4.

Chance liga: Prostějov - Poruba(14.10.2023) | Foto: Deník/David Kubatík