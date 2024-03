„Těším se na tu sérii tak, jako na každou jinou. Je to prostě play-off. A že je to zrovna proti Zlínu? To už je taková třešnička na dortu. Určitě je chci porazit," hlásí zkušený 34letý útočník, který v základní části nastoupil v barvách Jestřábů jedenáctkrát a připsal si i dva kanadské body.

Zlín dle stejného scénáře?

Hanáci v základní části zvítězili ve 26 případech, v šesti si z ledu odnesli po dvou bodech a s jedním do kabin odjížděli dvakrát. To jim stačilo na pohodlných 92 bodů a třetí místo za Vsetínem a suverénní Porubou.

Zdroj: David Kubatík

Oproti tomu byla cesta Beranů do první šestky mnohem trnitější. Ještě před posledním 52. kolem totiž neměli nic jistého a jen díky brance bývalého prostějovského kapitána Martina Nováka v prodloužení proti Jihlavě nakonec o jeden jediný bod přeskočili přerovské Zubry. Ač to tak tedy na první pohled nemusí vypadat, zůstávají zlínští hokejisté stále jedním z největších favoritů na vítězství v celé soutěži, které koneckonců obhajují z minulého roku.

Z hnízda Jestřábů čiší spokojenost a odhodlání. Na Zlín se těší

„Je to v podstatě stejný scénář jako loni. Mužstvo mají zkušené opravdu hodně a většina hráčů ví, jak se to play-off hraje. Někteří dokonce i ví, jak se má vyhrát. Myslím si, že budou chtít hrát stejným stylem jako v minulém roce, byť už tedy pod jiným trenérem. Určitě také u nás budou chtít urvat alespoň jeden zápas," připomněl Vlach situaci z minulého roku, kdy šli Valaši do vyřazovacích bojů taktéž až z posledního místa přední šestky.

To už je za námi

Dobrým zvykem ve sportovních kabinách je vypsat proti svým bývalým celkům v kabině nějakou odměnu. A pro Vlacha to platí dvojnásob. On totiž nejen, že v kádru Beranů odstartoval letošní sezonu, ale sám se ve Zlíně i narodil a prošel v něm i celou mládežnickou strukturou.

CHANCE LIGA, PLAY OFF: V sobotu 9. března, odehrají Jestřábi úvodní čtvrtfinále play off se zlínskými Berany. Zdroj: LHK Jestřábi Prostějov Zdroj: Deník/VLP Externista 1. zápas, sobota 9. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 2. zápas, neděle 10. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3. zápas, středa 13. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 4. zápas, čtvrtek 14. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 5. zápas, sobota 16. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín Předkolo play off: HC Zubr Přerov - HC Dynamo Pardubice B 0:4, 3:2, HC Dukla Jihlava - HC Slavia Praha 2:3 pp, 7:2, (7.3.). Hraje se na 2 vítězné zápasy. Čtvrtfinále play off: HC Stadion Litoměřice - SK Horácká Slavia Třebíč, HC RT TORAX Poruba - hůře postavený vítěz předkola, VHK ROBE Vsetín - lépe postavený vítěz předkola. (termíny stejné jako zápasy Jestřábů). Hraje se na 3 vítězné zápasy.

„Zatím jsem nevypsal nic, ale časem to stoprocentně přijde. Myslím si, že motivace je i bez toho velká pro všechny," říká s dodatkem, že se ale s nikým ze svých bývalých spoluhráčů nějak výrazněji před začátkem série nehecuje. „Tohle už je dávno za námi," směje se.

Už to nevnímám tak vyhroceně

Po zatím posledním derby této sezony proti Přerovu si v pozápasovém rozhovoru Roman Vlach stěžoval, že jít před sezonou zpět do Zlína byla z jeho strany chyba. Bude to tedy pro něj osobně i další motivace? „Určitě, ale na druhou stranu tam už není trenér, který mě nalákal na něco, co mi pak nesplnil. Teď už to tedy pro mě až tak vyhrocené není," podotkl.