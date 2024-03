Po těchto slovech se ihned nabízela otázka, zda mohla tato situace nastat i z toho důvodu, že byl Krejčí v kádru jediným Prostějovákem společně s Martinem Pěnčíkem, který toho však kvůli zraněním příliš neodehrál. „Může to být i tím, ale nemyslím si, že by to hrálo rozhodující roli. Měli jsme v týmu kluky odjinud, kteří k tomu přistupovali velice dobře. Určitě by ale bylo dobře, kdyby tady bylo více kluků z Prostějova, nebo alespoň z regionu," přemýšlí.

„I po těch brzkých gólech jsme s tím ještě něco chtěli udělat, ale ta vnitřní síla bohužel chyběla. Oproti předchozím letům jsme prostě nebyli tak dobrá parta a to se projevovalo stále dokola," dodal ještě.

„Teď je to samozřejmě hořké. Nikdo jsme to nečekali a 0:3 je opravdu krutý výsledek. Hlavně po těch dvou domácích zápasech, ve kterých si myslím, že jsme byli lepší. V tom třetím už ale Zlín vyhrál zaslouženě. Rozhodly v něm první dva rychlé góly, které nás hned na začátku úplně rozhodily. Byli jsme zkrátka po celou sezonu příliš nekonzistentní a ta série toho byla jen odrazem," popisoval 24letý prostějovský rodák a odchovanec, který si ve 43 zápasech základní části připsal devět kanadských bodů za tři branky a šest nahrávek.

Z celkového pohledu se ale nedá říct, že by byla celá sezona úplně marná. I přes již několikrát zmiňované výkyvy ve výkonech i výsledcích totiž Jestřábi dokázali skončit třetí, což je nejlepší výsledek od postupu klubu do druhé nejvyšší soutěže. Překonán byl i rekord v počtu bodů. Doposud totiž Prostějov získal nejvíce 91 v sezonách 2018/2019 a 2022/2023, nyní Hanáci posbírali ještě o jeden navíc.

„Přiznám se, že raději bych šel do play-off z osmého místa a pak tam něco vyhrál, než takhle. Ta základní část je už v podstatě irelevantní a nikdo si na ni už ani nevzpomene. Samozřejmě, něco napovědět může, ale sezona se hraje pro play-off a my jsme play-offovým týmem nebyli. Jinak bychom to ukázali," mávl ale rukou Krejčí.

Podporu jsme měli úžasnou

Na co si však Hanáci po celou sezonu, a zejména pak ve vyřazovacích bojích, opravdu stěžovat nemohli, byly výkony jejich fanoušků. V obou domácích zápasech jich přišlo přes dva tisíce, šlo je parádně slyšet a kotel se prezentoval i dvěma naprosto parádními chorey. I ven jich dorazilo poměrně hodně a v zápase, který se už od prvních minut vyvíjel zle nedobře, o sobě stále dávali velice hlasitě vědět.

„Fanoušci jsou tady naprosto skvělí. Ta jejich chorea jsou něčím, co nemá v první lize konkurenci. Bylo by sice fajn, kdyby na domácí zápasy, hlavně v základní části, chodilo více lidí, ale ve vyřazovacích bojích opět ukázali svou sílu. Jejich podpora byla úžasná, ať už jsme hráli doma nebo venku a já jim za to chci za celý tým poděkovat," říká Petr Krejčí.

Spousta z nás očekávání nesplnilo

A jak to vlastně nyní bude s jeho dalším setrváním v prostějovském klubu? „Teď je na čase, aby si vedení celou sezonu podrobně zanalyzovalo a řeklo, jaké kroky chce dělat dál. Koho udržet a koho ne, jelikož spousta z nás očekávání prostě nesplnila," nechal tuto závěrečnou otázku bez jasnější odpovědi.