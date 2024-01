Z prostějovských Jestřábů se pomalu stává unikát Chance ligy. Jako jediní totiž dokázali porazit suverénního lídra z Poruby hned třikrát, přičemž se to zatím nikomu jinému nepodařilo ani dvakrát a naprosté většině celků ani jednou. K domácí výhře 3:0 pak nepřispěl dvěma asistencemi nikdo jiný, než sám kapitán a srdcař týmu Matouš Venkrbec.

Po třetí výhře nad Porubou v sezoně 2023/2024 | Video: Deník/David Kubatík

„Řekl bych, že všechny zápasy s Porubou jsou velice podobné. Hraje se velmi rychlý hokej, oba týmy se snaží napadat a otáčet hru a stojí to všechny spoustu sil. Fanouškům se to ale musí líbit. Je pro nás ale otazníkem, proč se nám zrovna proti nim tak daří a v jiných zápasech to tak dobře nejde. Hodně nám ale pomohl i Mára Štipčák v brance, kterého bych chtěl vyzdvihnout," přemýšlel jen chvíli po skončení zápasu prostějovský kapitán.

Ten si také v zápase připsal asistence u prvních dvou gólů. Nejdříve v oslabení ujel a po střele vedle a následném odrazu puku zpátky k němu naservíroval puk zadovkou ke skórování Tomáši Jiránkovi a ve druhé třetině zase další zadovkou přihrál ke střele Jiřímu Fronkovi.

„Při prvním gólu to sice bylo k bráně daleko, ale uviděl

jsem, že obránce už toho má také dost. Při přihrávce jsem pak jen tušil, že za mnou Jiras (Tomáš Jiránek) je. A ten to pak trefil parádně. U druhého jsem už věděl, že tam Fronky (Jiří Fronk) najíždí, ale neposlal jsem mu to vůbec dobře. Spíše pod nohy. On si s tím však poradil parádně," popisuje.

V tomto zápase pak došlo k, pro Prostějov, poměrně nezvyklé situaci. Většinou jsou to totiž Hanáci, kteří v domácích zápasech diktují tempo hry a svého soupeře na ledě válcují. Nyní ale tuto roli převzal ostravský soupeř a z dravce byl najednou pes obranář.

„Je to vždy dáno průběhem. Poruba je prostě silná a donutila nás hrát v obranném pásmu. A tak jsme se soustředili na to, abychom v něm hráli dobře. I takové zápasy jsou a musím říct, že směrem k play-off je to dobrá zkušenost. Možná, že kdyby Poruba dala gól, vyvíjelo by se to celé jinak," zamýšlí se 34letý borec.

Ten si ale zároveň pochvaloval soupeřovu kvalitu a také jeho styl, když se oproti ostatním chanceligovým týmům snažil hrát útočný a kombinační hokej. „Je obdivuhodné, jakým způsobem Poruba tu soutěž válcuje. Zažil jsem si něco podobného v Českých Budějovicích. Před dneškem jsme navíc věděli, že po dvou prohrách s námi budou mít extra motivaci. To ale zvýšilo chuť i nám. A věřím, že úplně stejně to bude probíhat i ve čtvrtém vzájemném zápase a kdo ví, možná, že by nám to mohlo pomoci i v případné play-off sérii proti nim," těší se.

Jestřábi se svými zlepšenými výkony i výsledky dokázali ještě před koncem minulého roku vyšvihnout na třetí místo tabulky, které si navzdory některým zakolísáním drží doteď. A jelikož se v poslední době úplně nedaří druhému Vsetínu, ztrácí na něj už jen pouhé čtyři body. Konečné druhé místo tak určitě stále není nereálné. „Hledíme jak pod sebe, abychom si udrželi první čtyřku, tak i nad sebe, protože druhé místo je lákavé. Uvidíme, kam nás to nakonec hodí," uzavřel Matouš Venkrbec.