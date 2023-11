Tomu se říká premiéra. Jen co se trenér Martin Janeček stačil v novém působišti pořádně rozkoukat, už se svými novými svěřenci zamířil do míst, kde ještě před měsícem zastával roli hlavního kouče. Zápas na ledě Frýdku-Místku ale jeho hráči zvládli za tři body v poměru 2:0 a nyní se už připravují na další výzvu, kterou bude domácí zápas se Znojmem.

„Cítíme, že právě teď začíná období, kdy je potřeba nezaobírat se soupeři a soustředit se zejména sami na sebe. Na svou vlastní hru, na vítěznou mentalitu a soudržnost týmu. Na tom jsme pracovali pár posledních dní a myslím si, že to ve hře proti Frýdku šlo vidět," říkal novopečený prostějovský trenér Martin Janeček jen pár minut po konci utkání.

Ten zažil vlastně poměrně zajímavou premiéru v novém působišti. Začal totiž na stadionu, na kterém ještě před měsícem stával na vedlejší, domácí střídačce. Jak ale sám říká, zase tak obrovská událost to pro něj osobně nebyla.

„Trochu pikantní to samozřejmě bylo. Ale jak už jsem několikrát říkal, i když je to poměrně krátká doba, tak už tuto kapitolu považuji za kompletně uzavřenou. S Frýdkem jsme se rozloučili v dobrém a žijeme si už každý svůj příběh. Už jsme prostě jen soupeři," vysvětluje.

„Samozřejmě jsem ale vypsal svačinku a kluci si mě co nejdříve zkásnou. Já jim vyhovím rád, protože mi spadl velký kámen ze srdce. Pošmákneme si dohromady," dodal s úsměvem.

Po svém příchodu na lavičku Jestřábů mluvil Martin Janeček o tom, že hráči mají hlavy dole. Jak ale sám dokládá, od jeho příchodu se tento stav začíná pomalu zlepšovat. „Tréninky se nesly ve velmi pozitivním duchu, ale ta stále ještě lehká nepohoda se trošku projevila na začátku zápasu. Byla vidět ale i nesmírná zodpovědnost celého týmu, který chtěl vyhrát," ubezpečil fanoušky.

„Musím říct, že v týmu opravdu není jediný hráč, který by nechtěl vyhrávat. Teď je jen na nás, abychom si znovu zasloužili přízeň fanoušků. Poměrně brzo bychom navíc mohli být kompletní. Jáchym s Pavelkou jsou už v tréninku a výhledově se zapojí i do hry. To samé platí i pro Račuka, který se v tomto týdnu zapojí do tréninku a bude už také k dispozici pro utkání," dodal ještě.

Soustředíme se na sebe

Střetnutí na ledě posledního celku tabulky ale byl jenom první krůček na převysokém schodišti. Už zítra totiž nového vůdce jestřábí letky čeká křest ohněm v podobě prvního zápasu doma. Soupeřem jeho stále ještě nových svěřenců se stane nevyzpytatelný nováček ze Znojma.

Ten zatím většinu zápasů prohrál, svou kvalitu však ukázal v několika zápasech, kdy dokázal překvapit. Své první vítězství si připsal proti zlínským Beranům, porazil také Jihlavu, Třebíč a uzmul bod jednomu z největších favoritů ze Vsetína. Mimo to porazil i tehdy ještě Janečkův Frýdek-Místek. V prvním vzájemném zápase s Prostějovem ale prohrál 3:5. O branky se tehdy v osmém kole rozdělili Jiránek, Fronk, Doležal a po dvou zásazích pak přidal i kapitán Venkrbec.

„Zatím jsme se připravovali jenom na Frýdek. Před Znojmem nás tedy čeká jenom jeden trénink, který navíc ještě bude krátký. Musíme totiž správně zregenerovat a vytěžit všechno pozitivní, co nám to vítězství dalo. My se znovu více, než na soupeře, budeme soustředit na svou vlastní hru. Samozřejmě se ale jako trenéři budeme snažit klukům připravit co nejlepší servis s řadou informací, abychom udělali fanouškům radost i doma," uzavřel Martin Janeček nabuzeně a v dobré náladě.

