S touhou navázat na poslední dvě vítězství se vydali prostějovští Jestřábi k zápasu 35. kola Chance ligy na led jedenáctého Kolína. A nezačali špatně. Na Venkrbcův gól v oslabení ale domácí kozli rychle odpověděli třemi trefami a svěřenci kouče Janečka tak mohli být nakonec rádi alespoň za bod za prohru po nájezdech.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Prostějov | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Zápas byl zajímavý už od začátku. Po minutě si šel sednout prostějovský Jiránek, jako první však udeřili jeho spoluhráči. Jmenovitě pak kapitán Matouš Venkrbec, který po úniku přes celé kluziště nedal Soukupovi šanci. Přesilovka kozlů ale trvala dál a zanedlouho vyrovnal svou tvrdou bombou René Piegl. A v desáté minutě šli domácí dokonce do vedení, když pohotovou střelou zaskočil Pavelku Stanislav Vrhel. Na stavu 2:1 se pak až do zaznění první sirény nic nezměnilo.

Vstup do druhé části pak Jestřábům vůbec nevyšel. Už po necelých dvou minutách totiž inkasovali z hole Vojtěcha Síly, který chytře objel branku a zakončil k tyči. Na to ale za pět minut dobře zareagoval Tomáš Jiránek, který snížil. Na obou stranách pak přibylo po jednom vyloučení, pro vývoj skóre to ale neznamenalo nic.

„Ačkoliv jsme šli do rychlého vedení, tak jsme po první třetině prohrávali o gól, a i když po čtyřiceti minutách to pro nás byl stále nepříznivý stav, tak si myslím, že jsme po tu dobu byli lepším na kotouči, soupeře jsme přehrávali, přestříleli, nicméně tam proti nám stál výborný brankář domácích," krčil po zápase rameny prostějovský kouč Martin Janeček.

Ondřej Zmrzlý už je Slávistou. Z Edenu na Hanou zase míří nadějný Gambijec

Ve třetí třetině pak čas ubíhal poměrně rychle a hanácké bodové naděje se stále zmenšovaly. Ve 48. minutě pak mohly ještě více pohasnout, Síla ale z jasné pozice přestřelil. A tak se nakonec Prostějovští vyrovnání přece jen dočkali. Po chybě gólmana Soukupa doklepl puk do sítě Jan Veselý. A prodlužovalo se.

Zdroj: David Kubatík

Pětiminutový přídavek další gól nepřinesl. A to i díky parádnímu zákroku Pavelky v posledních vteřinách. Rozhodnout tak musely samostatné nájezdy. V nich se za Prostějov trefil pouze Veselý, zatímco na domácí straně byli úspěšní Koukal s Chalupou.

„Třetí třetina už pak byla vyrovnaná, to samé prodloužení. V nájezdech byli bohužel šťastnější a šikovnější domácí. Z naší strany to byl dobrý a odpracovaný zápas, ale je škoda, že jsme ze snahy v útočném pásmu nevytěžili víc gólů. Byla tam řada výborných sehraných útoků, situací směrem do brány, ale něco nám k brance a k tomu, abychom šli do vedení a do otočky, chybělo," uzavřel Martin Janeček.

Na Hanou tak ze středu Čech putuje pouhý bod, který však Jestřábům pomohl k udržení třetího místa - o bod před Třebíčí. Příští zápas je čeká už v pondělí, když na vlastním ledě přivítají poslední pražskou Slavii. Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy se Slavií Praha. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

SC Marimex Kolín - LHK Jestřábi Prostějov 4:3sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Piegl (Koukal), 10. Vrhel (Koukal, Kolmann), 22. Síla, rozh. náj. Chalupa – 2. Venkrbec, 27. Jiránek (Jáchym, Forman), 53. Veselý (Jáchym, Pohl). Rozhodčí: Jechoutek, Maršálek – Štofa, Beneš. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1037.

Kolín: Soukup – Gaspar, Hampl, Němec, Piegl, Kolmann, Sýkora – Chalupa, Koukal, Vrhel – Lang, Skořepa, Moravec – Ouřada, Morong, Síla – Gajda, Naar. Trenér: Jan Šťastný.

Prostějov: Pavelka – Poledna, Hanousek, Forman, Pohl, Kubeš, Krejčí – Illéš, Hašek, Doležal – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Račuk, Fronk – Ostřížek, Venkrbec, Burian – Maruna. Trenér: Martin Janeček.